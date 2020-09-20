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World Superbike / Barcelona / Yarış raporu

Barcelona WSBK: Hafta sonunun son yarışını Davies kazandı

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Barcelona WSBK: Hafta sonunun son yarışını Davies kazandı
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike’ın Barcelona ayağındaki son yarışı Ducati sürücüsü Chaz Davies kazandı.

Yarışın startında Van der Mark ilk sırayı korumayı başardı. Michael Ruben Rinaldi ise ikinciliğe kadar yükseldi.

Ancak ilk turun sonunda hem Rinaldi’ye hem de Chaz Davies’e geçilen Van der Mark üçüncülüğe geriledi.

Kısa bir süre sonra da Davies, Rinaldi’yi geçerek liderliğe yükseldi. Rinaldi bunun sonrasında beşinciliğe kadar geriledi.

Davies ise yarış sonuna kadar yerini korumayı başardı ve galibiyete ulaştı.

Son turlarda Garrett Gerloff ile mücadeleye girişen Van der Mark ikinci olurken, Gerloff üçüncü olarak ilk kez podyuma çıktı.

Şampiyona lideri Rea dördüncü olurken, son turda Scott Redding'i geçen Tom Sykes beşinci, Redding altıncı, Eugene Laverty yedinci sırada yer aldı.

İlk 10'u Alex Lowes, Leon Haslam ve Loris Baz tamamladı.

Son turlarda motosikletinde teknik bir sorun yaşayan Rinaldi yarışı bırakmak zorunda kalırken, sabah bölümünde büyük bir kaza geçiren temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yarışa katılamadı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Chaz Davies Ducati 20 34'29.729     25
2 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 20 34'32.189 2.460 2.460 20
3 United States Garrett Gerloff Yamaha 20 34'32.288 2.559 0.099 16
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 20 34'37.769 8.040 5.481 13
5 United Kingdom Tom Sykes BMW 20 34'42.925 13.196 5.156 11
6 United Kingdom Scott Redding Ducati 20 34'43.961 14.232 1.036 10
7 Ireland Eugene Laverty BMW 20 34'46.138 16.409 2.177 9
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 20 34'47.319 17.590 1.181 8
9 United Kingdom Leon Haslam Honda 20 34'48.265 18.536 0.946 7
10 France Loris Baz Yamaha 20 34'50.130 20.401 1.865 6
11 Germany Jonas Folger Yamaha 20 34'50.180 20.451 0.050 5
12 Italy Federico Caricasulo Yamaha 20 34'55.143 25.414 4.963 4
13 Italy Lorenzo Zanetti Ducati 20 35'01.149 31.420 6.006 3
14 Japan Takumi Takahashi Honda 20 35'20.993 51.264 19.844 2
15 Spain Xavi Fores Kawasaki 17 3 laps     1
  Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 18 2.000 2 Laps 2.000  
  Valentin Debise Kawasaki 15 5.000 5 Laps 3 Laps  
  France Sylvain Barrier Ducati 15 5.000 5 Laps 0.000  
  Samuele Cavalieri Ducati 3 17.000 17 Laps 12 Laps  
  Spain Alvaro Bautista Honda 0        
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Barcelona WSBK: Superpole yarışını Van der Mark kazandı, Bautista kaza yaptı

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik SBK Yarış 2
Editör Cem Özel

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