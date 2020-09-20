Barcelona WSBK: Hafta sonunun son yarışını Davies kazandı

Yarışın startında Van der Mark ilk sırayı korumayı başardı. Michael Ruben Rinaldi ise ikinciliğe kadar yükseldi.

Ancak ilk turun sonunda hem Rinaldi’ye hem de Chaz Davies’e geçilen Van der Mark üçüncülüğe geriledi.

Kısa bir süre sonra da Davies, Rinaldi’yi geçerek liderliğe yükseldi. Rinaldi bunun sonrasında beşinciliğe kadar geriledi.

Davies ise yarış sonuna kadar yerini korumayı başardı ve galibiyete ulaştı.

Son turlarda Garrett Gerloff ile mücadeleye girişen Van der Mark ikinci olurken, Gerloff üçüncü olarak ilk kez podyuma çıktı.

Şampiyona lideri Rea dördüncü olurken, son turda Scott Redding'i geçen Tom Sykes beşinci, Redding altıncı, Eugene Laverty yedinci sırada yer aldı.

İlk 10'u Alex Lowes, Leon Haslam ve Loris Baz tamamladı.

Son turlarda motosikletinde teknik bir sorun yaşayan Rinaldi yarışı bırakmak zorunda kalırken, sabah bölümünde büyük bir kaza geçiren temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yarışa katılamadı.

Yarış sonucu: