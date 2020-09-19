Barcelona Supersport: Verdoia kazandı, Can 12. oldu

Hava şartları, Barcelona’daki ilk yarışta büyük bir rol oynadı ve yağmur başlayınca pite gelmeyen Verdoia, şok bir galibiyet almış oldu.

Pole pozisyonunun sahibi Andrea Locatelli kötü bir start alıp dördüncülüğe geriledi, ancak ilk turun sonunda tekrar liderliğe yükselmeyi başardı.

Yağmurun bastırmasıyla beraber sürücüler pite gelirken, Verdioa pistte kalmayı tercih etti.

Yağışın çok yoğunlaşmasıyla beraber kırmızı bayraklar sallandı ve yarışın sonucu, 11. turdaki sıralamaya göre belirlendi.

Böylece Yamaha sürücüsü Verdoia, Dünya Supersport tarihinin en genç yarış galibi oldu.

Kawasaki’den Lucas Mahias ikinci olurken, bir başka Yamaha sürücüsü Kyle Smith podyumu tamamlayan isim oldu.

Şampiyona lideri Locatelli dördüncülükle yetinirken, Kevin Manfredi beşinci, Steven Odendaal altıncı, Manuel Gonzalez yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Philipp Öttl, Miquel Pons ve Axel Bassani oldu.

Temsilcimiz Can Öncü ise 12. sırada yer aldı.

Hafta sonunun ikinci yarışı pazar günü TSİ 13:30’da başlayacak.