Barcelona Supersport: Locatelli kazandı, çaylak sezonunda şampiyon oldu
Dünya Supersport’un Barcelona ayağındaki ikinci yarışı kazanan Andrea Locatelli, çaylak sezonunda şampiyonluğa ulaştı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Locatelli, beşinci sıraya kadar geriledi.
Ancak sonrasında birer birer rakiplerini geride bırakan İtalyan sürücü, 9. turda Lucas Mahias ve Philipp Öttl’ı geride bırakarak liderliğe yükseldi.
Bu noktadan sonra da giderek farkı açan Locatelli yarışı kazandı ve aynı zamanda çaylak sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca Yamaha da markalar şampiyonluğunu garantilemiş oldu.
Kawasaki’den Mahias ikinci olurken, podyumu bir diğer Kawasaki sürücüsü Öttl tamamladı.
MV Agusta sürücüsü Raffaele de Rosa dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Steven Odendaal beşinci, Isaac Vinales altıncı, Manuel Gonzales yedinci oldu.
İlk 10’u Corentin Perolari, Danny Webb ve Hannes Sommer tamamladı.
Temsilcimiz Can Öncü ise startın hemen ardından yaşadığı sorun nedeniyle ilk viraja gelmeden yavaşlarken, arkasından gelen Patrick Hobelsberger’in kendisini göremeyip çarpmasıyla yerde kaldı ve yarışı tamamlayamadı.
Andrea Locatelli, BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Danny Webb, WRP Wepol Racing, Can Oncu, Turkish Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Etkinlik
|Barcelona
|Alt-etkinlik
|SSP Yarış 2
|Pilotlar
|Can Öncü
|Editör
|Cem Özel