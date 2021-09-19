Barcelona Supersport 300: Bahattin son turda nefes kesti!

Sırasıyla Iglesias, Bahattin ve Kawakami'nin ilk üç cepten başladığı yarışta Meikkonon Kawakami ve Jeffrey Buis çok iyi start aldı. Buis ilk virajda liderliği alırken, Bahattin beşinci sıraya geriledi. Sıra kazanan Di Sora ve Huertas 2. ve 3. sıraları aldılar. Bahattin de o esnada Kawakami'yi geçerek 4. sıraya yükseldi.

Yakın geçen mücadelede liderlik sık sık el değiştirdi. Huertas, Ton Kawakami ve Buis'in sırasıyla liderliğe çıktılar. Aynı turda Markarian, Ton Kawakami ve Steeman kazaya karıştı. Di Sora bu fırsattan istifade ederek yarışın liderliğini Huertas'tan aldı.

Son 10 tura girerken sıralama Di Sora, Huertas, Buis, Bahattin ve Ruiz şeklindeydi. Yarış bir süre bu sıralamayla devam etti. Bir tur sonra Svoboda kaza yaparak yarışa veda etti.

Bitime 8 tur kala start-finish düzlüğünde Di Sora iki sıra birden kaybetti. Yeni lider Huertas olurken, Buis ikinciliğe yükseldi. Bahattin ise dördüncü sıradaydı. Üçüncü virajda Bahattin güzel bir atakla, sıra kaybeden Huertas'ı geçti ve Di Sora ve Buis'in arkasında üçüncülüğe yerleşti.

Harika bir mücadele veren Bahattin sadece birkaç viraj sonra yarışın yeni lideri oldu. Fakat liderlik yine elden ele geçti ve Buis, Di Sora ve Huertas, Bahattin'in önünde yerlerini aldılar.

Bitime 7 tur kala Bahattin yeniden Huertas'ı geçti ve üçüncülüğü aldı. Ruiz pist limitlerini aştığı gerekçesiyle uyarı aldı.

Sıralamanın dramatik şekilde değiştiği ilerleyen turlarda Di Sora, Bahattin'in arkasında 5. sıraya kadar geriledi. Bitime 6 tur kala sıralama Buis, Huertas, Diaz, Di Sora, Bahattin, Okaya şeklindeydi.

Bitime 5 tur kala düzlükte Bahattin kendini harika konumlandırdı ve ikinciliğe yükselirken, Di Sora liderliği aldı. Diaz üçüncü, Meikkon Kawakami dördüncü, Buis beşinci, Huertas altıncı sırayı aldı. Gennai ve Ruiz birbirlerine çarparak yarış dışı kaldılar.

Bitime dört tur kala liderliği Diaz aldı. Meikkon Kawakami ikinci, Di Sora üçüncüydü. Okaya güzel bir atakla kendini dördüncü sıraya taşıdı. Bahattin ise beşinciydi.

Bitime 3 tur kala liderlikte Buis vardı ve hemen arkasında Huertas, Okaya ve Bahattin yer alıyordu.

Son iki tura girerken startta yerlerin tekrar dağıtıldığı o anda liderliği Diaz aldı hemen arkasına Di Sora, Garcia, Iglesias, ve Bahattin dizildi.

Son tura girerken Bahattin ilk virajda liderliği aldı ancak Diaz ona hemen cevap verdi. Mücadele çok heyecanlı ilerliyordu.

Diaz ve Bahattin arasında nefis bir yarış vardı. Son sektörde Bahattin güzel bir atakla liderliği aldı. Garcia ise kazaya karışarak yarış dışı kaldı.

Düzlükte Bahattin'in hava koridoruna giren Diaz ne yapsa da kazanamadı. Bahattin 0.003 saniye farkla zaferin adı oldu. Tüm padoğa milli marşımızı dinletti.

İlk 10:

1) Bahattin Sofuoğlu

2) A. Diaz Cebrian (+0.003)

3) S. Di Sora (+0.099)

4) A. Huertas (+0.488)

5) Y. Okaya (+1.070)

6) D. Berta Vinales (+1.100)

7) J. Buis (+1.109)

8) M. Kawakami (+1.122)

9) A. Carrion (+1.352)

10) I. Iglesias (+1.400)