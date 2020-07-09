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World Superbike / Barcelona Haziran testi / Test raporu

Barcelona Superbike testi: Rea lider, Toprak kaza yaptı

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Barcelona Superbike testi: Rea lider, Toprak kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Tem 2020 17:39

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Barcelona'da gerçekleştirilen Dünya Superbike testini zirvede tamamlarken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kaza yaptı.

Bu hafta Circuit de Barcelona-Catalunya'da yapılan teste beş WSBK üreticisinin tamamı katılırken, COVID-19 salgını öncesinde gerçekleştirilen Philip Island yarışından sonra ilk kez aynı pisti paylaştılar.

Kısa bir süre önce Kawasaki ile çok yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Rea, Perşembe sabahı yapılan seansta 1:40.450 ile Barcelona'daki Superbike tur rekorunu kırdı.

Diğer tarafta Çarşamba günü öğleden sonra 1:41.727 yapan Scott Redding, perşembe günü Rea'nın en yakın takipçisiydi ve 0.183 saniye geride ikinci oldu.

Tom Sykes, Perşembe sabahı attığı turla 0.506 saniye geride kalsa da, BMW ile günün en iyi üçüncü zamanı yapmayı başardı. Onun da gerisinde Kawasaki sürücüsü Alex Lowes yer aldı.

Bu yıl Yamaha'ya katılan ve Philip Island'da iyi bir performans gösteren temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, günü en iyi Yamaha sürücüsü olarak beşinci bitirdi.

Temsilcimiz, sabah seansının bitiminden hemen önce yedinci virajda bir kaza yaptı ve bundan ötürü öğleden sonra seansının büyük çoğunluğunda sürüş yapmadı. Toprak, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ancak günün sonunda piste çıkabildi ve günü Rea'nın yaklaşık 0.8 saniye gerisinde tamamladı.

Eugene Laverty, BMW ile altıncı sırada yer alırken, Michael van der Mark, Loris Baz, Chaz Davies ve Leando Mercado ilk onu tamamladılar.

Test sonuçları:

Poz. No. Sürücü Motosiklet 1. Gün 2. Gün
1 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'41.910 1'40.450
2 45 United Kingdom Scott Redding Ducati  1'41.727 1'40.606
3 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'42.455 1'40.956
4 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'42.318 1'41.137
5 54 Turkey Toprak Razgatlioglu Yamaha 1'42.771 1'41.218
6 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'42.832 1'41.494
7 60 Netherlands Michael van der Mark Yamaha 1'42.975 1'41.679
8 76 France Loris Baz Yamaha 1'41.980 1'41.881
9 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'42.641
 1'41.903
10 36 Argentina Leandro Mercado Ducati 1'42.997
 1'42.024
11 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'43.119 1'42.121
12 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'42.996
 1'42.126
13 11 Germany Sandro Cortese Kawasaki 1'42.573
 1'42.187
14 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'42.320 1'43.261
15 64 Italy Federico Caricasulo Yamaha 1'43.535 1'42.333
16 77 Chile Maximilan Scheib Kawasaki 1'43.568
 1'42.436
17 20 France Sylvain Barrier Ducati  1'44.430 1'44.323
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Barcelona Haziran testi
Pilotlar Jonathan Rea , Scott Redding
Editör Jamie Klein

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