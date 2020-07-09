Barcelona Superbike testi: Rea lider, Toprak kaza yaptı

Bu hafta Circuit de Barcelona-Catalunya'da yapılan teste beş WSBK üreticisinin tamamı katılırken, COVID-19 salgını öncesinde gerçekleştirilen Philip Island yarışından sonra ilk kez aynı pisti paylaştılar.

Kısa bir süre önce Kawasaki ile çok yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Rea, Perşembe sabahı yapılan seansta 1:40.450 ile Barcelona'daki Superbike tur rekorunu kırdı.

Diğer tarafta Çarşamba günü öğleden sonra 1:41.727 yapan Scott Redding, perşembe günü Rea'nın en yakın takipçisiydi ve 0.183 saniye geride ikinci oldu.

Tom Sykes, Perşembe sabahı attığı turla 0.506 saniye geride kalsa da, BMW ile günün en iyi üçüncü zamanı yapmayı başardı. Onun da gerisinde Kawasaki sürücüsü Alex Lowes yer aldı.

Bu yıl Yamaha'ya katılan ve Philip Island'da iyi bir performans gösteren temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, günü en iyi Yamaha sürücüsü olarak beşinci bitirdi.

Temsilcimiz, sabah seansının bitiminden hemen önce yedinci virajda bir kaza yaptı ve bundan ötürü öğleden sonra seansının büyük çoğunluğunda sürüş yapmadı. Toprak, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ancak günün sonunda piste çıkabildi ve günü Rea'nın yaklaşık 0.8 saniye gerisinde tamamladı.

Eugene Laverty, BMW ile altıncı sırada yer alırken, Michael van der Mark, Loris Baz, Chaz Davies ve Leando Mercado ilk onu tamamladılar.

Test sonuçları: