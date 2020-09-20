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World Superbike / Barcelona / Yarış raporu

Barcelona SSP300: Okaya kazandı, Bahattin 10. oldu

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Barcelona SSP300: Okaya kazandı, Bahattin 10. oldu
Ekleyen:
, Editör

Dünya Supersport300’ün Barcelona ayağındaki ikinci yarışı Yuta Okaya kazanırken, temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu şanssızlık yaşayarak 10. oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Tom Booth-Amos startta birkaç pozisyon kaybetse de birkaç tur sonrasında yerini geri aldı.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise 31. sıradan başladığı yarışta bitime 5 tur kala beşinciliğe kadar yükseldi.

Yükselişine devam eden Bahattin, sondan üçüncü turda ikinciliğe kadar yükseldi, ancak start düzlüğünde dördüncülüğe geriledi.

Buna rağmen sonraki tur yeniden ikinciliğe yükselen Bahattin, son tura girilirken start düzlüğünde liderliğe yerleşti.

Ancak son turda Bahattin üçüncülüğe geriledi ve önünde yaşanan teması engellemek için yavaşlamak zorunda kalarak onunculuğa geriledi.

Jeffrey Buis, MTM Kawasaki Motoport, Bahattin Sofuoglu, Biblion Motoxracing Yamaha WorldSSP300

Jeffrey Buis, MTM Kawasaki Motoport, Bahattin Sofuoglu, Biblion Motoxracing Yamaha WorldSSP300

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jeffrey Buis, MTM Kawasaki Motoport

Jeffrey Buis, MTM Kawasaki Motoport

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Öndeki olayları fırsat bilen Okaya ilk sırayı ele geçirip yarışı kazanmayı başarırken, Scott Deroue ikinci, Jeffrey Buis üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Koen Meuffels'in dördüncü olduğu yarışta Ton Kawakami beşinci, Inigo Iglesias Bravo altıncı, Hugo de Cancellis yedinci sırada yer aldı.

Nick Kalinin kendisine sekizinci sırada yer bulurken, Adrian Huertas dokuzuncu oldu.

İlk 10'u tamamlayan isim ise temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu oldu.

Bu sonuçların ardından Buis'in liderliği devam ediyor. Deroue 16 puan geride ikinci, Bahattin Sofuoğlu 47 puan geride üçüncü sırada.

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik SSP300 Yarış 2
Pilotlar Bahattin Sofuoğlu
Editör Cem Özel

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