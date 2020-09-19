Barcelona SSP300: Booth-Amos kazandı, Bahattin 9. oldu

Islak zeminde başlayan yarışta giderek kuruyan bir pist vardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Booth-Amos, startta liderliğini korudu ve yarışın sonuna kadar rahat şekilde lider giderek altı saniye farkla baskın bir galibiyet elde etti. İngiliz sürücü serideki ilk galibiyetini almış oldu.

Samuel di Sora ikinci olarak serideki ilk podyumunu elde ederken, Marc Garcia üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Mika Perez’in dördüncü olduğu yarışta şampiyona lideri Jeffrey Buis beşinci, Filippo Rovelli altıncı, Victor Rodriguez Nunes yedinci, Koen Meuffels sekizinci sırada yer aldı.

Yarışa 31. sıradan başlayan temsilcimiz Bahattin Sofuğlu harika bir yükselişle dokuzuncu olurken, ilk 10’u Johan Gimbert tamamladı.

Hafta sonunun ikinci yarışı pazar günü TSİ 14:40’ta başlayacak.