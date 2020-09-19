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World Superbike / Barcelona / Yarış raporu

Barcelona SSP300: Booth-Amos kazandı, Bahattin 9. oldu

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Barcelona SSP300: Booth-Amos kazandı, Bahattin 9. oldu
Ekleyen:
, Editör

Supersport300'ün Barcelona ayağındaki ilk yarışın galibi Tom Booth-Amos olurken, temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu gerilerden başladığı yarışı 9. sırada tamamladı.

Islak zeminde başlayan yarışta giderek kuruyan bir pist vardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Booth-Amos, startta liderliğini korudu ve yarışın sonuna kadar rahat şekilde lider giderek altı saniye farkla baskın bir galibiyet elde etti. İngiliz sürücü serideki ilk galibiyetini almış oldu.

Samuel di Sora ikinci olarak serideki ilk podyumunu elde ederken, Marc Garcia üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Mika Perez’in dördüncü olduğu yarışta şampiyona lideri Jeffrey Buis beşinci, Filippo Rovelli altıncı, Victor Rodriguez Nunes yedinci, Koen Meuffels sekizinci sırada yer aldı.

Yarışa 31. sıradan başlayan temsilcimiz Bahattin Sofuğlu harika bir yükselişle dokuzuncu olurken, ilk 10’u Johan Gimbert tamamladı.

Hafta sonunun ikinci yarışı pazar günü TSİ 14:40’ta başlayacak.

Tom Booth-Amos, RT Motorsports by SKM  Kawasaki, Ana Carrasco, Kawasaki Provec WorldSSP300

Tom Booth-Amos, RT Motorsports by SKM  Kawasaki, Ana Carrasco, Kawasaki Provec WorldSSP300

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bahattin Sofuoglu, Biblion Motoxracing Yamaha WSSP300

Bahattin Sofuoglu, Biblion Motoxracing Yamaha WSSP300

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik SSP300 Yarış 1
Pilotlar Bahattin Sofuoğlu
Editör Cem Özel

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