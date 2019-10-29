Barcelona, 2020'de Superbike'a ev sahipliği yapacak

Seri organizatörü Dorna Sport'la yapılan beş yıllık anlaşmayla birlikte Formula 1 ve MotoGP serilere ev sahipliği yapan Katalonya pisti, 18-20 Eylül tarihler arasında uuperbike Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapacak.

Pistin patronu Joan Fontsere, "Dünya Superbike Şampiyonası'na ev sahipli yapabileceğimiz için çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.

Barcelona, takvimde kalmaları beklenen Jerez ve Aragon'la birlikte 2020 takviminde yer alacak üçüncü İspanyol pisti olacak.

WSBK patronu Gregorio Lavilla, "2020 Dünya Supebike takvimine giren yarışları memnuniyet karşılıyor ve büyük bir beklentiyle bekliyoruz. Pist çeşitli motor sporları serilerinde unutulmaz yarışlara ev sahipliği yaptı ve Superbike da listeye girmek için sabırsızlanıyor." dedi.

2020 taslak takvimi henüz yayınlanmadı ancak Laguna Seca ve Buriram'ın takvimden düştüğü anlaşılıyor.

Almanya'nın Oschersleben'deki pistle iki yıllık aradan sonra takvime geri dönmesi bekleniyor.