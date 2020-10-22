Bahattin Sofuoğlu, Supersport300'de Yamaha ile devam edecek

Bu sene Dünya Superbike Şampiyonası'nın destek yarışlarından olan Supersport300'de ilk tam sezonunu geçiren Bahattin Sofuoğlu, güçlü sonuçlar aldı.

Biblion Motoxracing Yamaha adına yarışan Bahattin, 14 yarışta 1 pole pozisyonu, 2 galibiyet ve 4 podyum sonucu ile şampiyonada 3. olmayı başardı.

Bahattin, sezonun son yarış hafta sonunda takımıyla anlaşma yeniledi ve böylece gelecek sene aynı seride art arda 2. sezonunu geçirecek.

Kenan Sofuoğlu liderliğinde farklı dallarda mücadele eden tüm sporcularımızın böylece gelecek sene yarışacakları yerler ve takımlar netleşmiş oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Pata Yamaha yani fabrika takımı ile; Deniz Öncü Moto3'te KTM Tech 3 ile devam edecekler. Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Puccetti Kawasaki'ye geçerken Bahattin, Supersport300'de Biblion Motoxracing Yamaha ile devam edecek.