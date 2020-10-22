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World Superbike / Son dakika

Bahattin Sofuoğlu, Supersport300'de Yamaha ile devam edecek

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Bahattin Sofuoğlu, Supersport300'de Yamaha ile devam edecek
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Bahattin Sofuoğlu, 2020'de 3. sırada tamamladığı Dünya Supersport300 Şampiyonası'nda 2021'de mevcut takımıyla mücadeleye devam edecek.

Bu sene Dünya Superbike Şampiyonası'nın destek yarışlarından olan Supersport300'de ilk tam sezonunu geçiren Bahattin Sofuoğlu, güçlü sonuçlar aldı.

Biblion Motoxracing Yamaha adına yarışan Bahattin, 14 yarışta 1 pole pozisyonu, 2 galibiyet ve 4 podyum sonucu ile şampiyonada 3. olmayı başardı.

Bahattin, sezonun son yarış hafta sonunda takımıyla anlaşma yeniledi ve böylece gelecek sene aynı seride art arda 2. sezonunu geçirecek.

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Kenan Sofuoğlu liderliğinde farklı dallarda mücadele eden tüm sporcularımızın böylece gelecek sene yarışacakları yerler ve takımlar netleşmiş oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Pata Yamaha yani fabrika takımı ile; Deniz Öncü Moto3'te KTM Tech 3 ile devam edecekler. Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Puccetti Kawasaki'ye geçerken Bahattin, Supersport300'de Biblion Motoxracing Yamaha ile devam edecek.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Kenan Sofuoğlu , Bahattin Sofuoğlu
Editör Abdullah Çelik

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