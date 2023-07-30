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Bahattin Sofuoğlu, hafta sonunu iki podyumla tamamladı

World Supersport'taki temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, Çekya hafta sonunu iki üçüncülükle tamamlayarak başarılı sonuçlara imza attı.

Altay Gök
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Bahattin Sofuoglu

2023 sezonuna güçlü bir başlangıç yapan ve Katalunya'da kariyerinin ilk zaferine ulaşan Bahattin, güçlü formunu bu hafta sonu Çekya'da sürdürdü.

Most pistinde hafta sonunun ilk yarışına dördüncü başlayan Bahattin, yarışın tamamını ön grupta geçirdi ve bir noktada zafere ulaşan Nicolas Bulega ve ikinci sıradaki Stefano Manzi ile liderlik mücadelesi de verdi.

Son tura Rafaelle De Rosa'nın arkasında dördüncü sırada giren ve kendisinin en iyi turunu atmayı başaran Bahattin, son sektörde hamlesini yaptı ve rakibini geçerek üçüncülüğü aldı.

Temsilcimiz böylece sezonun üçüncü podyumuna ulaşmayı başardı.

Hafta sonunun ikinci yarışına da dördüncü başlayan Bahattin, değişken koşulların hakim olduğu ve ıslak zeminde başlayan yarışta birçok isim gibi ilk turlardan kuru zemin lastiklerine geçiş yaptı.

Pitlerden sonra ilk birkaç tur pistin en hızlı ismi konumundaki Bahattin, maalesef 7. turda 10. virajda kaza yaparak kendini yerde buldu.

Ancak pist git gide kuruyordu ve Bahattin'in yeterli temposu vardı, bu da güçlü bir geri dönüş gerçekleştirmesini ve peş peşe geçişlerle üçüncülüğe kadar tırmanmasını sağladı.

Galibiyet ıslak zemin lastikleriyle devam ederek kumar oynayan Tarran MacKenzie'ye ve Honda'ya gitti, ikinci sırada yine kumar oynayan Bahattin'in takım arkadaşı Marcel Schrotter yer aldı.

Hafta sonunu çifte podyumla kapatan Bahattin, an itibariyle şampiyonayı beşinci sırada sürdürüyor, hemen arkasındaki Niki Tuuli ile puan farkını da açmayı başardı.

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2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı

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