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World Superbike / Jerez / Yarış raporu

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk zaferini aldı!

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Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk zaferini aldı!
Ekleyen:
2 Ağu 2020 14:05

Türkiye'nin motosiklet yarışlarındaki yükselen isimlerinden olan Bahattin Sofuoğlu, mücadele ettiği Dünya Supersport 300 şampiyonasının Jerez'de gerçekleştirilen 2. yarışında zafere ulaştı!

Biblion Motoxracing Yamaha WSSP300 takımıyla mücadele eden Bahattin, dün gerçekleştirilen sezonun ilk yarışında 6. olmayı başarmıştı.

Yarışa 8. sıradan başlayan Bahattin, istikrarlı yükselişin ardından 4. turda liderliğe yükseldi ve o andan sonra hep liderlik mücadelesinin içerisinde yer aldı.

Bahattin, 10. turun sonunda en yakın rakibi Ana Carrasco'nun 0.161 sn önünde damalı bayrağı ilk sırada görerek serideki ilk zaferini elde etmiş oldu.

Carrasco'nun 2. olduğu yarışta Tom Booth-Amos 3. olarak podyumu tamamladı.

Jerez'de gerçekleştirilen ilk ayak yarışlarının ardından Booth-Amos 36 puan ile lider durumda bulunurken Bahattin 35 puanla 2. sırada yer alıyor.

Yarış sonucu

1.) Bahattin Sofuoglu (Biblion Motoxracing Yamaha WorldSSP300)

2.) Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP300) +0.161

3.) Tom Booth-Amos (RT Motorsport by SKM – Kawasaki) +0.511

4.) Scott Deroue (MTM Kawasaki MOTOPORT) +1.598

5.) Meikon Kawakami (Team Brasil AD 78) +1.627

6.) Unai Orradre (Yamaha MS Racing) +1.760

 

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Seri World Superbike , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Jerez
Alt-etkinlik SSP300 Yarış 2
Pilotlar Bahattin Sofuoğlu
Editör Abdullah Çelik

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