WSBK Assen: Superpole yarışında zafer Rea'in

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Assen'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde, öğle saatlerinde Superpole yarışı gerçekleştirildi ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi.

Güzel bir havada gerçekleştirilen yarış, planlanandan geç başladı ve toplamda dokuz tur sürdü.

Toprak, güzel bir startla yerini korurken, Alvaro Bautista ikinci, Alex Lowes ise üçüncü sıradaydı. Jonathan Rea, kısa bir süre sonra üçüncülüğü Lowes'ten aldı.

Bautista bir süre Toprak'a baskı yapsa da, temsilcimiz ön taraftaki yerini korumaya devam etti. Sonrasında Rea de Bautista'yı sıkıştırmaya başladı.

Bu üçlü, arkasındakilerden yavaş yavaş kopmaya başladılar ve galibiyet mücadelesinde yalnız kaldılar.

Bitime dört tur kala Bautista, temsilcimizi iç taraftan geçmeyi başardı ve liderliği aldı. Birkaç viraj sonra Rea de Toprak'ı geçti.

Rea daha sonra liderlik için Bautista'yı sıkıştırmaya başladı ve son turda rakibini güzel bir atakla geçerek zafere ulaştı.

Kawasaki sürücüsü böylelikle Japon marka ile 100. zaferini alırken, ikinci yarış için pole pozisyonunu elde etti.

Bautista uzun süre lider gittiği yarışta ikinci olurken, Toprak da üçüncü olarak podyumun son basamağında yer aldı.

Kawasaki'da Andrea Locatelli yine geri kalanların en iyisiydi ve dördüncü oldu. Iker Lecuona, Honda ile bir başka iyi yarış daha geçirip beşinci olurken, Loris Baz en iyi BMW sürücüsü olarak altıncı oldu.

GRT Yamaha'da Garrett Gerloff yedinci, Ducati'de Michael Ruben Rinaldi sekizinci ve Axel Bassani dokuzuncu oldu.

İlk onu Go-Eleven Ducati'den Philipp Oettl tamamlarken, Scott Redding ilk onun dışında kaldığı yarışta 11. olabildi.

Kawasaki'de Lowes bir başka mekanik arıza yaşamasının ardından yarışa veda etti.

Yarış sonucu: