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World Superbike / Assen Yarış raporu

WSBK Assen: Superpole yarışında zafer Rea'in

Assen'de gerçekleştirilen Dünya Superbike Superpole yarışını Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Assen: Superpole yarışında zafer Rea'in
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Assen'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde, öğle saatlerinde Superpole yarışı gerçekleştirildi ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi.

Güzel bir havada gerçekleştirilen yarış, planlanandan geç başladı ve toplamda dokuz tur sürdü.

Toprak, güzel bir startla yerini korurken, Alvaro Bautista ikinci, Alex Lowes ise üçüncü sıradaydı. Jonathan Rea, kısa bir süre sonra üçüncülüğü Lowes'ten aldı.

Bautista bir süre Toprak'a baskı yapsa da, temsilcimiz ön taraftaki yerini korumaya devam etti. Sonrasında Rea de Bautista'yı sıkıştırmaya başladı.

Bu üçlü, arkasındakilerden yavaş yavaş kopmaya başladılar ve galibiyet mücadelesinde yalnız kaldılar.

Bitime dört tur kala Bautista, temsilcimizi iç taraftan geçmeyi başardı ve liderliği aldı. Birkaç viraj sonra Rea de Toprak'ı geçti.

Rea daha sonra liderlik için Bautista'yı sıkıştırmaya başladı ve son turda rakibini güzel bir atakla geçerek zafere ulaştı.

Kawasaki sürücüsü böylelikle Japon marka ile 100. zaferini alırken, ikinci yarış için pole pozisyonunu elde etti.

Bautista uzun süre lider gittiği yarışta ikinci olurken, Toprak da üçüncü olarak podyumun son basamağında yer aldı.

Kawasaki'da Andrea Locatelli yine geri kalanların en iyisiydi ve dördüncü oldu. Iker Lecuona, Honda ile bir başka iyi yarış daha geçirip beşinci olurken, Loris Baz en iyi BMW sürücüsü olarak altıncı oldu.

GRT Yamaha'da Garrett Gerloff yedinci, Ducati'de Michael Ruben Rinaldi sekizinci ve Axel Bassani dokuzuncu oldu.

İlk onu Go-Eleven Ducati'den Philipp Oettl tamamlarken, Scott Redding ilk onun dışında kaldığı yarışta 11. olabildi.

Kawasaki'de Lowes bir başka mekanik arıza yaşamasının ardından yarışa veda etti.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 9 -  
2 Spain Alvaro Bautista Ducati 9 0.220 0.220
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 9 0.267 0.267
4 Italy Andrea Locatelli Yamaha 9 6.959 6.959
5 Spain Iker Lecuona Honda 9 11.997 11.997
6 France Loris Baz BMW 9 12.953 12.953
7 United States Garrett Gerloff Yamaha 9 13.410 13.410
8 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 9 13.512 13.512
9 Italy Axel Bassani Ducati 9 13.567 13.567
10 Philipp Oettl Ducati 9 13.871 13.871
11 United Kingdom Scott Redding BMW 9 14.239 14.239
12 Spain Xavi Vierge Honda 9 16.491 16.491
13 France Lucas Mahias Kawasaki 9 16.800 16.800
14 Japan Kohta Nozane Yamaha 9 18.989 18.989
15 Netherlands Michael vanderMark BMW 9 20.625 20.625
16 Italy Roberto Tamburini Yamaha 9 21.463 21.463
17 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 9 23.762 23.762
18 Argentina Leandro Mercado Honda 9 23.998 23.998
19 France Christophe Ponsson Yamaha 9 24.207 24.207
20 San Marino Luca Bernardi Ducati 9 25.949 25.949
21 Italy Gabriele Ruiu BMW 9 33.209 33.209
22 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 9 33.519 33.519
23 Oliver Konig Kawasaki 9 33.717 33.717
  United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 0    
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