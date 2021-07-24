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World Superbike / Assen Sıralama turları raporu

WSBK Assen: Rea pole pozisyonunu kazandı, Toprak kazaya rağmen 2. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Jonathan Rea, Assen'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı ve bu yılki pole serisini devam ettirdi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise kazaya rağmen ikinci oldu.

WSBK Assen: Rea pole pozisyonunu kazandı, Toprak kazaya rağmen 2. oldu

Superpole bölümü dramatik şekilde başladı. Şampiyona lideri ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 16. virajda kaza yaptı ve çakıl havuzuna sürüklendi. Fakat sonrasında devam edebildi.

Kısa bir süre sonra BMW sürücüsü Tom Sykes ve ardından da GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff kaza yaptı. Bu kazada Gerloff'un motosikleti hasar gördü.

Kawasaki sürücüsü Rea, cuma antrenmanlarının en hızlısıydı ve sıralama turlarının başlangıcında attığı 1:34.286'lık turuyla ilk andan itibaren liderliği eline almış oldu.

Son dört dakikaya doğru girilirken Rea, bu hafta sonu ilk kez 1:34'ün altına indi ve 1:33.842 ile kusursuz bir tur çıkardı.

Toprak, kazadan sonra tek bir deneme yapabildi ve bu turda da kendisi adına hafta sonunun en iyi turunu attı.

 Fakat temsilcimizin turu, Rea'den 0.186 saniye daha yavaştı ve böylelikle pole pozisyonu Rea'in oldu. Britanyalı sürücü, bu yıl şimdiye kadarki tüm sıralama turlarında pole pozisyonunu almayı başardı ve pole serisini devam ettirmiş oldu.

Toprak kendisi adına şanssız başlayan seansta iyi bir son turla ikinci olurken, üçüncü seansın en hızlı ismi olan Scott Redding üçüncü oldu.

Redding'in arkasında Michael Ruben Rinaldi yer alırken, Alex Lowes beşinci ve BMW ile güçlü bir sıralama turları geçiren Jonas Folger altıncı oldu.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, en iyi Honda sürücüsü Leon Haslam, BMW sürücüsü Michael van der Mark ve diğer Honda sürücüsü Alvaro Bautista'nın önünde yedinci oldu.

GoEleven Ducati'den Chaz Davies'in 11. olduğu seansta Tito Rabat (Barni) ve Axel Bassani'nin (Motocorsa) 12. ve 13. oldular.

Sykes, seansın bitmeden önce piste çıksa da zaman turu kaydetmek için yeterli vakti yoktu ve seansı zaman turu kaydedemeden tamamladı.

Gerloff ise kaza nedeniyle zaman turu atamadı ve son sıradan başlayacak.

Yarış bugün TSi 15:00'te gerçekleştirilecek.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 6 1'33.842  
2 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 4 1'34.028 0.186
3 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 6 1'34.053 0.211
4 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 8 1'34.067 0.225
5 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 6 1'34.252 0.410
6 94 Germany Jonas Folger BMW 5 1'34.336 0.494
7 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 5 1'34.375 0.533
8 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 7 1'34.467 0.625
9 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 5 1'34.786 0.944
10 19 Spain Alvaro Bautista Honda 6 1'34.791 0.949
11 53 Spain Tito Rabat Ducati 8 1'34.944 1.102
12 47 Italy Axel Bassani Ducati 6 1'34.944 1.102
13 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 5 1'35.002 1.160
14 32 Spain Isaac Viñales Kawasaki 6 1'35.251 1.409
15 44 France Lucas Mahias Kawasaki 5 1'35.335 1.493
16 36 Argentina Leandro Mercado Honda 7 1'35.558 1.716
17 9 Italy Andrea Mantovani Kawasaki 6 1'36.059 2.217
18 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 5 1'36.076 2.234
19 84 Belgium Loris Cresson Kawasaki 5 1'37.156 3.314
  66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1 11'54.377 10'20.535
  31 United States Garrett Gerloff Yamaha 2    
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