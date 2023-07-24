Kayıt Ol
Önceki / Ducati, Rinaldi ile yolları ayırdı, Bulega ve Iannone ile anlaştı
World Superbike / Villicum Son dakika

Arjantin WSBK yarışı iptal edildi, Jerez geri dönebilir

FIM ve Dorna, ülkenin seçim takvimi nedeniyle Arjantin WSBK yarışını iptal ettiğini duyurdu. Söylentiler Jerez'in takvime döneceği yönünde.

Ekleyen:
Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK

Arjantin'in 2023 Dünya Superbike sezonunun final yarışına ev sahipliği yapması gerekiyordu ancak bugün itibariyle takvimden çıkarıldı.

Ekim ortasında yapılması planlanan San Juan Villicum yarışının iptal edildiğine dair resmi açıklama az önce yapıldı.

FIM ve Dorna henüz bu yarışın yerini hangi pistin alacağını doğrulamadı.

Dünya Superbike Şampiyonası tarafından yayınlanan notta, 13-15 Ekim tarihleri arasında Arjantin'de gerçekleştirilecek olan yarışın iptal edilme kararının nedenleri şöyle açıklandı: "Bu karar, ülkenin karşı karşıya olduğu ve insanların günlük yaşamlarını etkileyen yoğun seçim takviminden kaynaklanıyor."

"Dorna WSBK Organizasyonu (DWO), Grupo OSD ve San Juan hükümeti ulusal ve eyalet seçimlerinin yakınlığını göz önünde bulundurarak San Juan Villicum pistindeki yarışı askıya almayı tercih etti."

"FIM ve Dorna WSBK organizasyonu, 2023 sezonunun son yarışına ev sahipliği yapacak yeni pisti yakında açıklayacak."

Dolayısıyla sezonun geri kalanı için onaylanan artık dört pist var; Most, Magny-Cours, Aragon ve Portimao.

Son yarışın nerede yapılacağı belirsiz fakat Jerez'in takvime geri döneceği söylentileri dolaşıyor.

paylaşım
yorumlar

Ducati, Rinaldi ile yolları ayırdı, Bulega ve Iannone ile anlaştı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek

Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek

Formula 1
Macaristan GP

Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek

McLaren, Spa'nın MCL60'a uymasını bekliyor

McLaren, Spa'nın MCL60'a uymasını bekliyor

Formula 1
Macaristan GP

McLaren, Spa'nın MCL60'a uymasını bekliyor McLaren, Spa'nın MCL60'a uymasını bekliyor

Mercedes "motor sıcaklığını" yönetmek zorunda kalmış

Mercedes "motor sıcaklığını" yönetmek zorunda kalmış

Formula 1
Macaristan GP

Mercedes "motor sıcaklığını" yönetmek zorunda kalmış Mercedes "motor sıcaklığını" yönetmek zorunda kalmış

Son Haberler

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var" Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum" Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı" Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

F1 Formula 1

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol