Arjantin WSBK yarışı iptal edildi, Jerez geri dönebilir

Arjantin'in 2023 Dünya Superbike sezonunun final yarışına ev sahipliği yapması gerekiyordu ancak bugün itibariyle takvimden çıkarıldı.

Ekim ortasında yapılması planlanan San Juan Villicum yarışının iptal edildiğine dair resmi açıklama az önce yapıldı.

FIM ve Dorna henüz bu yarışın yerini hangi pistin alacağını doğrulamadı.

Dünya Superbike Şampiyonası tarafından yayınlanan notta, 13-15 Ekim tarihleri arasında Arjantin'de gerçekleştirilecek olan yarışın iptal edilme kararının nedenleri şöyle açıklandı: "Bu karar, ülkenin karşı karşıya olduğu ve insanların günlük yaşamlarını etkileyen yoğun seçim takviminden kaynaklanıyor."

"Dorna WSBK Organizasyonu (DWO), Grupo OSD ve San Juan hükümeti ulusal ve eyalet seçimlerinin yakınlığını göz önünde bulundurarak San Juan Villicum pistindeki yarışı askıya almayı tercih etti."

"FIM ve Dorna WSBK organizasyonu, 2023 sezonunun son yarışına ev sahipliği yapacak yeni pisti yakında açıklayacak."

Dolayısıyla sezonun geri kalanı için onaylanan artık dört pist var; Most, Magny-Cours, Aragon ve Portimao.

Son yarışın nerede yapılacağı belirsiz fakat Jerez'in takvime geri döneceği söylentileri dolaşıyor.