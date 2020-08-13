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World Superbike / Villicum / Son dakika

Arjantin Dünya Superbike ayağı iptal edildi!

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Arjantin Dünya Superbike ayağı iptal edildi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Ağu 2020 10:37

Dünya Superbike Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Arjantin ayağının iptal edildiğini açıkladı.

Yenilenen 2020 WSBK takvimine göre Magny Cours'daki Fransa yarışının ardından 8-11 Ekim'de Arjantin'de bir başka yarış daha yapılacaktı.

MotoGP geçtiğimiz hafta Arjantin GP'sini ve tüm denizaşırı yarışları iptal etme kararı alırken, WSBK'nın da Avrupa dışındaki tek yarışını iptal etmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Perşembe günü FIM ve Dorna Sports, Arjantin ayağının 2021 yılına ertelendiğini doğruladılar.

WSBK Direktörü Gregorio Lavilla, “Takvimdeki en atmosferik etkinliklerden birine gidememek üzüntü verici."

"Sağlık ve güvenlik her şeyden önce gelir ve başta seyahat kısıtlamaları olmak üzere lojistik zorluklar ve yakın geleceğin belirsizliği nedeniyle, herkesin ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm bulamadığımız için üzgünüz." dedi.

Şimdilik sadece 5-8 Kasım tarihleri arasındaki Misano ayağı onay bekliyor.

WSBK bu sezon şu ana kadar üç ayak gerçekleştirdi. Phillip Island'daki ilk ayağın ardından, son iki hafta içinde Jerez ve Algarve ayakları gerçekleştirildi.

 
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Etkinlik Villicum
Editör Lewis Duncan

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