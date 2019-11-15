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World SUPERBIKE / Test raporu

Aragon WSBK testi: Yağmurun etkilediği testlerde Redding lider, Toprak beşinci

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Aragon WSBK testi: Yağmurun etkilediği testlerde Redding lider, Toprak beşinci
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Kas 2019 08:58

Ducati'nin yeni sürücüsü Scott Redding bu hafta Aragon'da gerçekleştirilen iki günlük Dünya Superbike sezon öncesi testini zirvede tamamladı.

Britanya Superbike şampiyonu Redding, Honda'ya geçen Alvaro Bautista'nın Ducati'deki yerine geçmişti ve İspanya'daki testlerde 1:50'nin altına inebilen tek isimdi ve perşembe günü 1:49.929 yaparak testleri zirvede tamamladı.

Redding'in takım arkadaşı Chaz Davies,  Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'nın piste çıkmadığı ikinci günde 1:50.185 yaptı ve takım arkadaşının 0.256 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Son şampiyon Rea çarşamba günü 1:50.417 yapmayı başarmış ve en hızlı isim olmuştu.

Ancak perşembe sabahı kötü hava şartlarından ötürü piste çıkmadı ve testleri üçüncü bitirdi.

Yamaha'dan Kawasaki fabrika takımına geçen Alex Lowes, perşembe günü en hızlı üçüncü sürücüydü ve testleri dördüncü sırada bitirdi.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Photo by: WSBK

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Lowes'ün yerine Yamaha'ya katıldı ve testleri, takım arkadaşı Michael van der Mark'ın önünde dördüncü sırada noktaladı.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff'un yedinci olduğu testlerde, Federico Caricasulo sekizinci ve Barni Ducati'den Leon Camier dokuzuncu oldu.

Honda ve BMW fabrika takımlarının yanı sıra Puccetti, Pedercini ve GO Eleven takımları, Aragon testine katılmamayı seçtiler.

2019'un son testine 28-29 Kasım tarihlerinde Jerez ev sahipliği yapacak.

Test sonuçları:

Poz. No. Sürücü Motosiklet 1. Gün 2. Gün
1 45  Scott Redding Ducati 1'50.868 1'49.929
2 7  Chaz Davies Ducati 1'51.176 1'50.185
3 1  Jonathan Rea Kawasaki 1'50.416 Derece yok
4 22  Alex Lowes Kawasaki 1'51.567 1'50.653
5 54  Toprak Razgatiloglu Yamaha 1'51.313 1'50.657
6 60 Netherlands Michael van der Mark Yamaha 1'50.941 1'51.088
7 31  Garrett Gerloff Yamaha 1'51.867 1'51.133
8 64  Federico Caricasulo Yamaha 1'53.514 1'52.477
9 2  Leon Camier Ducati 1'52.902 2'03.047
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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Scott Redding
Takımlar Ducati Aruba.IT
Editör Jamie Klein

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