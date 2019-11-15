Aragon WSBK testi: Yağmurun etkilediği testlerde Redding lider, Toprak beşinci
Ducati'nin yeni sürücüsü Scott Redding bu hafta Aragon'da gerçekleştirilen iki günlük Dünya Superbike sezon öncesi testini zirvede tamamladı.
Britanya Superbike şampiyonu Redding, Honda'ya geçen Alvaro Bautista'nın Ducati'deki yerine geçmişti ve İspanya'daki testlerde 1:50'nin altına inebilen tek isimdi ve perşembe günü 1:49.929 yaparak testleri zirvede tamamladı.
Redding'in takım arkadaşı Chaz Davies, Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'nın piste çıkmadığı ikinci günde 1:50.185 yaptı ve takım arkadaşının 0.256 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Son şampiyon Rea çarşamba günü 1:50.417 yapmayı başarmış ve en hızlı isim olmuştu.
Ancak perşembe sabahı kötü hava şartlarından ötürü piste çıkmadı ve testleri üçüncü bitirdi.
Yamaha'dan Kawasaki fabrika takımına geçen Alex Lowes, perşembe günü en hızlı üçüncü sürücüydü ve testleri dördüncü sırada bitirdi.
Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK
Photo by: WSBK
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Lowes'ün yerine Yamaha'ya katıldı ve testleri, takım arkadaşı Michael van der Mark'ın önünde dördüncü sırada noktaladı.
GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff'un yedinci olduğu testlerde, Federico Caricasulo sekizinci ve Barni Ducati'den Leon Camier dokuzuncu oldu.
Honda ve BMW fabrika takımlarının yanı sıra Puccetti, Pedercini ve GO Eleven takımları, Aragon testine katılmamayı seçtiler.
2019'un son testine 28-29 Kasım tarihlerinde Jerez ev sahipliği yapacak.
Test sonuçları:
|Poz.
|No.
|Sürücü
|Motosiklet
|1. Gün
|2. Gün
|1
|45
|Scott Redding
|Ducati
|1'50.868
|1'49.929
|2
|7
|Chaz Davies
|Ducati
|1'51.176
|1'50.185
|3
|1
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|1'50.416
|Derece yok
|4
|22
|Alex Lowes
|Kawasaki
|1'51.567
|1'50.653
|5
|54
|Toprak Razgatiloglu
|Yamaha
|1'51.313
|1'50.657
|6
|60
|Michael van der Mark
|Yamaha
|1'50.941
|1'51.088
|7
|31
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|1'51.867
|1'51.133
|8
|64
|Federico Caricasulo
|Yamaha
|1'53.514
|1'52.477
|9
|2
|Leon Camier
|Ducati
|1'52.902
|2'03.047
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE
|Pilotlar
|Scott Redding
|Takımlar
|Ducati Aruba.IT
|Editör
|Jamie Klein
Aragon WSBK testi: Yağmurun etkilediği testlerde Redding lider, Toprak beşinci
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