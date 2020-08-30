Aragon WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak yedinci oldu

10 tur üzerinden gerçekleştirilen Superpole yarışında Jonathan Rea iyi bir startla ilk sıradaki yerini korumayı başardı.

Loris Baz ve Scott Redding de yine ilk üçte yer alan isimler oldular.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk birkaç turda beş sıra kazanarak altıncılığa çıktı.

Rea, turlar ilerledikçe ön tarafta farkı ufak ufak açmayı başardı ve arkasındaki isimlerden koptu.

Redding ve Michael van der Mark ise Baz'ı geçerek ilk üçe yükseldiler.

Sonuç olarak Rea, rahat şekilde damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Redding de nispeten rahat bir ikincilik almayı başardı.

Van der Mark üçüncü olup podyumu tamamladı.

Alvaro Bautista iyi bir yarış geçirip dördüncü olurken, bu hafta sonu iyi görünen Chaz Davies beşinci ve ilk yarışta kaza yapan Alex Lowes altıncı oldu.

Toprak, son bölümde Davies'e geçilmekten kurtulamayınca yedinci oldu.

Michael Ruben Rinaldi sekizinci, Baz dokuzuncu ve Leon Haslam onuncu oldu.

Yarış sonucu: