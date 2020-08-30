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World Superbike / Aragon / Yarış raporu

Aragon WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak yedinci oldu

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Aragon WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak yedinci oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Kawasaki’den Jonathan Rea, Aragon'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nın Superpole yarışında rahat bir zafer elde etti.

10 tur üzerinden gerçekleştirilen Superpole yarışında Jonathan Rea iyi bir startla ilk sıradaki yerini korumayı başardı.

Loris Baz ve Scott Redding de yine ilk üçte yer alan isimler oldular.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk birkaç turda beş sıra kazanarak altıncılığa çıktı.

Rea, turlar ilerledikçe ön tarafta farkı ufak ufak açmayı başardı ve arkasındaki isimlerden koptu.

Redding ve Michael van der Mark ise Baz'ı geçerek ilk üçe yükseldiler.

Sonuç olarak Rea, rahat şekilde damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Redding de nispeten rahat bir ikincilik almayı başardı.

Van der Mark üçüncü olup podyumu tamamladı.

Alvaro Bautista iyi bir yarış geçirip dördüncü olurken, bu hafta sonu iyi görünen Chaz Davies beşinci ve ilk yarışta kaza yapan Alex Lowes altıncı oldu.

Toprak, son bölümde Davies'e geçilmekten kurtulamayınca yedinci oldu.

Michael Ruben Rinaldi sekizinci, Baz dokuzuncu ve Leon Haslam onuncu oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 18'22.815    
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 10 18'25.450 2.635 2.635
3 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 10 18'26.856 4.041 1.406
4 Spain Alvaro Bautista Honda 10 18'28.375 5.560 1.519
5 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 18'28.791 5.976 0.416
6 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10 18'29.047 6.232 0.256
7 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 10 18'29.909 7.094 0.862
8 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 18'30.404 7.589 0.495
9 France Loris Baz Yamaha 10 18'30.724 7.909 0.320
10 United Kingdom Leon Haslam Honda 10 18'34.214 11.399 3.490
11 Italy Federico Caricasulo Yamaha 10 18'36.019 13.204 1.805
12 Spain Xavi Fores Kawasaki 10 18'37.245 14.430 1.226
13 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 18'38.911 16.096 1.666
14 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 10 18'39.081 16.266 0.170
15 United Kingdom Tom Sykes BMW 10 18'40.773 17.958 1.692
16 Ireland Eugene Laverty BMW 10 18'46.389 23.574 5.616
17 Italy Marco Melandri Ducati 10 18'46.984 24.169 0.595
18 France Sylvain Barrier Ducati 10 18'48.961 26.146 1.977
19 Spain Roman Ramos Kawasaki 10 18'49.605 26.790 0.644
20 Japan Takumi Takahashi Honda 10 19'02.614 39.799 13.009
21 Italy Lorenzo Gabellini Honda 10 19'31.773 1'08.958 29.159
  France Christophe Ponsson Aprilia 10 19'21.967 59.152  
  Argentina Leandro Mercado Ducati 0      
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Alt-etkinlik SBK SP Yarış
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Lewis Duncan

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