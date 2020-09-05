Aragon WSBK: Rinaldi ilk galibiyetini aldı, Toprak beşinci oldu!

Daha önceki WSBK yarışlarında dördüncülükten daha iyi bir sonuç alamayan Go Eleven Ducati sürücüsü Rinaldi, 18 turluk yarışın ikinci turunda pole pozisyonu sahibi Rea'yı geçerek liderliği ele geçirdi.

Kawasaki sürücüsü Rea, Ducati pilotları Redding ve Rinaldi'nin önünde liderliği korumayı başardı, ancak Rinaldi, fabrika Ducati pilotu Redding'i geride bıraktı ve liderlikteki Rea'ya atak yapmaya başladı.

İtalyan sürücü, son virajda Rea'yı geride bırakmaya çalıştı ancak başarılı olamasa da iç çizgiyi korudu, ve beş kez WSBK dünya şampiyonunu ilk viraja gelirken geçmeyi başardı.

Bu andan itibaren Rinaldi, beşinci turun sonunda Rea ile bir saniye, 10. turun sonunda ise dört saniyenin üzerinde fark açtı.

Yarışı Rea'nın 5.8 saniye önünde bitiren Rinaldi, Go Eleven'ın şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı ve 2012'den beri yarış kazanan ilk uydu Ducati pilotu oldu.

İkinci sıradaki Rea ise, sekizinci turda kaza yapan şampiyonadaki en yakın rakibi Redding ile arayı 30 puana çıkarmayı başardı.

Redding, Honda pilotu Alvaro Bautista ile podyumun son basamağı için büyük bir mücadele veriyordu, ancak dördüncü virajda kontrolü kaybeden Redding, WSBK kariyerinde ve kendi 2020 sezonunda ilk kez yarış dışı kaldı.

Daha sonrasında Bautista, Redding'in takım arkadaşı Chaz Davies'e geçildi ve bu geçişten sonra 14. virajda kaza yaptı.

Böylece Yamaha pilotu Michael van der Mark dördüncülüğe yükselirken, van der Mark'ın takım arkadaşı temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise beşinciliği elde etti.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise Lowes, Haslam, Laverty, Caricasulo ve Sykes oldu.

Race results: