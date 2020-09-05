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World Superbike / Aragon II / Yarış raporu

Aragon WSBK: Rinaldi ilk galibiyetini aldı, Toprak beşinci oldu!

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Aragon WSBK: Rinaldi ilk galibiyetini aldı, Toprak beşinci oldu!
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Michael Ruben Rinaldi Aragon'da yapılan hafta sonunun ilk yarışta, Jonathan Rea'nın önünde ilk Dünya Superbike Şampiyonası galibiyetini aldı, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı beşinci sırada tamamladı.

Daha önceki WSBK yarışlarında dördüncülükten daha iyi bir sonuç alamayan Go Eleven Ducati sürücüsü Rinaldi, 18 turluk yarışın ikinci turunda pole pozisyonu sahibi Rea'yı geçerek liderliği ele geçirdi. 

Kawasaki sürücüsü Rea, Ducati pilotları Redding ve Rinaldi'nin önünde liderliği korumayı başardı, ancak Rinaldi, fabrika Ducati pilotu Redding'i geride bıraktı ve liderlikteki Rea'ya atak yapmaya başladı.

İtalyan sürücü, son virajda Rea'yı geride bırakmaya çalıştı ancak başarılı olamasa da iç çizgiyi korudu, ve beş kez WSBK dünya şampiyonunu ilk viraja gelirken geçmeyi başardı.

Bu andan itibaren Rinaldi, beşinci turun sonunda Rea ile bir saniye, 10. turun sonunda ise dört saniyenin üzerinde fark açtı. 

Yarışı Rea'nın 5.8 saniye önünde bitiren Rinaldi, Go Eleven'ın şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı ve 2012'den beri yarış kazanan ilk uydu Ducati pilotu oldu.

İkinci sıradaki Rea ise, sekizinci turda kaza yapan şampiyonadaki en yakın rakibi Redding ile arayı 30 puana çıkarmayı başardı.

 

Redding, Honda pilotu Alvaro Bautista ile podyumun son basamağı için büyük bir mücadele veriyordu, ancak dördüncü virajda kontrolü kaybeden Redding, WSBK kariyerinde ve kendi 2020 sezonunda ilk kez yarış dışı kaldı.

Daha sonrasında Bautista, Redding'in takım arkadaşı Chaz Davies'e geçildi ve bu geçişten sonra 14. virajda kaza yaptı. 

Böylece Yamaha pilotu Michael van der Mark dördüncülüğe yükselirken, van der Mark'ın takım arkadaşı temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise beşinciliği elde etti.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise Lowes, Haslam, Laverty, Caricasulo ve Sykes oldu.

Race results:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman
1 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 18  
2 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 18 5.888
3 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 18 10.035
4 60 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 18 15.965
5 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 18 19.357
6 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 18 24.138
7 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 18 24.275
8 50 Ireland Eugene Laverty BMW 18 24.749
9 64 Italy Federico Caricasulo Yamaha 18 25.437
10 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 18 26.796
11 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 18 27.354
12 76 France Loris Baz Yamaha 18 28.096
13 12 Spain Xavi Fores Kawasaki 18 33.131
14 71 Italy Matteo Ferrari Ducati 18 44.847
15 13 Japan Takumi Takahashi Honda 18 59.529
16 77 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 15 3 laps
  19 Spain Alvaro Bautista Honda 14 4 laps
  40 Spain Roman Ramos Kawasaki 14 4 laps
  45 United Kingdom Scott Redding Ducati 7 11 laps
  33 Italy Marco Melandri Ducati 6 12 laps
  20 France Sylvain Barrier Ducati 0  
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon II
Pilotlar Michael Ruben Rinaldi
Takımlar Team Go Eleven
Editör Jamie Klein

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