Aragon WSBK: 1. yarışı Redding kazandı, Toprak 6. oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'na oldukça iyi bir başlangıç yapan Redding, Aragon'daki ilk yarışta baştan sona galibiyet mücadelesinin ortağı oldu ve sonunda kazanan isim olmayı başardı.

Redding, Aragon'daki ilk yarışta aldığı zaferle tekrar şampiyonada ilk sıraya yükselmiş oldu.

Yarışa 9. sıradan başlayan Chaz Davies, son bölümde lastiklerinden daha fazla performans almasıyla yükselişe geçti. Liderlik için Redding ile mücadele eden Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'nın pist dışına taşmasıyla avantaj yakalayan Davies, Rea'yı geçmesinin ardından takım arkadaşı Redding'i de yakaladı ancak geçmeyi başaramadı ve 2. sırada yarışı tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rea, Ducati sürücülerini arkasında tutamamasının ardından 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Ducati'nin oldukça iyi bir yarış geçirdiği Aragon'da Michael Ruben Rinaldi 4. olurken onun hemen arkasında Yamaha'dan Michael van der Mark yer aldı. Yamaha'nın diğer sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ile 11. sıradan başladığı yarışta ön grubun uzağında ancak 6. olabildi.

Loris Baz sıralamalarda 2. olsa da aynı tempoyu yarışta sürdüremedi ve ancak 7. olabildi.

Aragon'da Superpole yarışı Pazar 13:00, 2. yarış ise 15:00'da başlayacak.