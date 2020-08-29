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World Superbike / Aragon / Yarış ayak raporu

Aragon WSBK: 1. yarışı Redding kazandı, Toprak 6. oldu

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Aragon WSBK: 1. yarışı Redding kazandı, Toprak 6. oldu
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2020 Dünya Superbike Şampiyonsı'nın 4. ayağının gerçekleştirildiği Aragon'da ilk yarışı kazanan isim Ducati'den Scott Redding oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'na oldukça iyi bir başlangıç yapan Redding, Aragon'daki ilk yarışta baştan sona galibiyet mücadelesinin ortağı oldu ve sonunda kazanan isim olmayı başardı.

Redding, Aragon'daki ilk yarışta aldığı zaferle tekrar şampiyonada ilk sıraya yükselmiş oldu.

Yarışa 9. sıradan başlayan Chaz Davies, son bölümde lastiklerinden daha fazla performans almasıyla yükselişe geçti. Liderlik için Redding ile mücadele eden Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'nın pist dışına taşmasıyla avantaj yakalayan Davies, Rea'yı geçmesinin ardından takım arkadaşı Redding'i de yakaladı ancak geçmeyi başaramadı ve 2. sırada yarışı tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rea, Ducati sürücülerini arkasında tutamamasının ardından 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Ducati'nin oldukça iyi bir yarış geçirdiği Aragon'da Michael Ruben Rinaldi 4. olurken onun hemen arkasında Yamaha'dan Michael van der Mark yer aldı. Yamaha'nın diğer sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ile 11. sıradan başladığı yarışta ön grubun uzağında ancak 6. olabildi.

Loris Baz sıralamalarda 2. olsa da aynı tempoyu yarışta sürdüremedi ve ancak 7. olabildi.

Aragon'da Superpole yarışı Pazar 13:00, 2. yarış ise 15:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Scott Redding 18 33'23.739     25
2 United Kingdom Chaz Davies 18 33'24.043 0.304 0.304 20
3 United Kingdom Jonathan Rea 18 33'25.862 2.123 1.819 16
4 Italy Michael Ruben Rinaldi 18 33'31.192 7.453 5.330 13
5 Netherlands Michael vanderMark 18 33'32.104 8.365 0.912 11
6 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 18 33'42.590 18.851 10.486 10
7 France Loris Baz 18 33'43.965 20.226 1.375 9
8 Spain Xavi Fores 18 33'50.710 26.971 6.745 8
9 Italy Federico Caricasulo 18 33'50.793 27.054 0.083 7
10 United Kingdom Leon Haslam 18 33'53.022 29.283 2.229 6
11 Argentina Leandro Mercado 18 33'54.009 30.270 0.987 5
12 France Sylvain Barrier 18 34'03.809 40.070 9.800 4
13 Spain Roman Ramos 18 34'06.006 42.267 2.197 3
14 Italy Marco Melandri 18 34'17.814 54.075 11.808 2
15 Japan Takumi Takahashi 18 34'21.476 57.737 3.662 1
16 Ireland Eugene Laverty 18 34'23.544 59.805 2.068  
17 Italy Lorenzo Gabellini 18 34'45.941 1'22.202 22.397  
  Chile Maximilian Scheib 13 5 Laps      
  Spain Alvaro Bautista 12 6 Laps      
  United States Garrett Gerloff 6 12 Laps      
  United Kingdom Alex Lowes 4 14 Laps      
  United Kingdom Tom Sykes 4 14 Laps      
  France Christophe Ponsson 2 16 Laps      
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Aragon WSBK: Rea pole pozisyonunda, Toprak 11.

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Aragon WSBK: Rea pole pozisyonunda, Toprak 11.
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Alt-etkinlik SBK Yarış 1
Editör Abdullah Çelik

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