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World Superbike / Aragon Yarış raporu

Aragon WSBK: Redding kazandı, Rea ve Gerloff temas yaşadı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati sürücüsü Scott Redding, Aragon'da gerçekleştirilen ikinci Dünya Superbike yarışında zafere ulaşan isim oldu.

Aragon WSBK: Redding kazandı, Rea ve Gerloff temas yaşadı

Ducati sürücüsü Scott Redding, yarı ıslak pistteki ikinci yarışa kuru zemin lastikleriyle başlama kararı aldı ve bu da hiç şüphesiz yarış için en doğru seçimdi.

Altı kez dünya şampiyonu Rea, başlangıçta pole pozisyonundan başladığı yarışa liderlik etse de, sonrasında GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff'un baskısı altına girdi.

Gerloff, ikinci turda Lowes'u geçmişti ve ardından gözünü Rea'ye dikmişti. Ancak ikilinin yakın mücadelesi bir felakete dönüştü.

Dördüncü turda Gerloff, 14. virajda Rea'ye geç frenajla hamle yaptı ancak Rea virajı dönmeye başlayınca ikili arasında temas yaşandı. Gerloff temasın etkisiyle yere düşüp gerilerken, Rea zaman kaybetti ve dördüncü sıraya düştü.

Sonrasında liderliği yeni BMW M1000RR ile mücadele eden Michael van der Mark aldı. Ancak pist kurumaya başladığında Redding kuru zemin lastikleriyle ön plana çıkmaya başladı ve bir noktada rakiplerinden iki saniye daha hızlı turlar attı. Redding, Rea'e ek olarak temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Lowes ve Van der Mark'ı geçerek bitime 13 tur kala liderliği aldı.

Liderliğe yükselmesinin ardından rakiplerinden daha hızlı turlar atmaya devam etti ve damalı bayrağı ilk sırada görerek hafta sonunu galibiyetle kapatmış oldu.

Van der Mark, ilk bölümdeki temposunu kaybetmesinin ardından podyum mücadelesinden uzaklaşmaya başladı.

Sonuç olarak Rea, damalı bayrağı ikinci sırada görüp Redding'in ardında ikinci olurken, podyumu Alex Lowes tamamladı. Kawasaki böylelikle üç yarışın tamamında iki motosikletle birden podyumda yer aldı.

Son bölümde iyi bir tempo yakalayan Tom Sykes, BMW ile dördüncü olurken, Van der Mark beşinci oldu.

Temsilcimiz Toprak bir ara liderliğe yükselse de damalı bayrağı altıncı sırada gören isim oldu. Böylelikle üç yarışın üçünde de ilk altıya girmiş oldu

Gerloff geriye düşmesine ve uzun tur cezası almasına rağmen yedinci olurken, Jonas Folger sekizinci, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dokuzuncu ve Lucas Mahias 10. oldu.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Fark
1 45 United Kingdom Scott Redding Ducati  
2 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 9.856
3 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10.434
4 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 12.094
5 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 16.234
6 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 20.191
7 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 20.427
8 94 Germany Jonas Folger BMW 20.587
9 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 25.026
10 44 France Lucas Mahias Kawasaki 28.855
11 19 Spain Alvaro Bautista Honda 35.644
12 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 38.275
13 32 Spain Isaac Viñales Kawasaki 41.585
14 47 Italy Axel Bassani Ducati 44.922
15 23 France Christophe Ponsson Yamaha 46.022
16 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'08.072
17 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'13.998
18 36 Argentina Leandro Mercado Honda 1'14.859
19 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati  
20 84 Belgium Loris Cresson Kawasaki  
21 76 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki  
  53 Spain Tito Rabat Ducati  
  91 United Kingdom Leon Haslam Honda  
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Aragon Supersport: İkinci yarışta zafer Odendaal'ın oldu, Cluzel son sıradan podyuma çıktı

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Aragon Supersport: İkinci yarışta zafer Odendaal'ın oldu, Cluzel son sıradan podyuma çıktı
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Editör Rachit Thukral

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