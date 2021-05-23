Aragon WSBK: Redding kazandı, Rea ve Gerloff temas yaşadı

Ducati sürücüsü Scott Redding, yarı ıslak pistteki ikinci yarışa kuru zemin lastikleriyle başlama kararı aldı ve bu da hiç şüphesiz yarış için en doğru seçimdi.

Altı kez dünya şampiyonu Rea, başlangıçta pole pozisyonundan başladığı yarışa liderlik etse de, sonrasında GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff'un baskısı altına girdi.

Gerloff, ikinci turda Lowes'u geçmişti ve ardından gözünü Rea'ye dikmişti. Ancak ikilinin yakın mücadelesi bir felakete dönüştü.

Dördüncü turda Gerloff, 14. virajda Rea'ye geç frenajla hamle yaptı ancak Rea virajı dönmeye başlayınca ikili arasında temas yaşandı. Gerloff temasın etkisiyle yere düşüp gerilerken, Rea zaman kaybetti ve dördüncü sıraya düştü.

Sonrasında liderliği yeni BMW M1000RR ile mücadele eden Michael van der Mark aldı. Ancak pist kurumaya başladığında Redding kuru zemin lastikleriyle ön plana çıkmaya başladı ve bir noktada rakiplerinden iki saniye daha hızlı turlar attı. Redding, Rea'e ek olarak temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Lowes ve Van der Mark'ı geçerek bitime 13 tur kala liderliği aldı.

Liderliğe yükselmesinin ardından rakiplerinden daha hızlı turlar atmaya devam etti ve damalı bayrağı ilk sırada görerek hafta sonunu galibiyetle kapatmış oldu.

Van der Mark, ilk bölümdeki temposunu kaybetmesinin ardından podyum mücadelesinden uzaklaşmaya başladı.

Sonuç olarak Rea, damalı bayrağı ikinci sırada görüp Redding'in ardında ikinci olurken, podyumu Alex Lowes tamamladı. Kawasaki böylelikle üç yarışın tamamında iki motosikletle birden podyumda yer aldı.

Son bölümde iyi bir tempo yakalayan Tom Sykes, BMW ile dördüncü olurken, Van der Mark beşinci oldu.

Temsilcimiz Toprak bir ara liderliğe yükselse de damalı bayrağı altıncı sırada gören isim oldu. Böylelikle üç yarışın üçünde de ilk altıya girmiş oldu

Gerloff geriye düşmesine ve uzun tur cezası almasına rağmen yedinci olurken, Jonas Folger sekizinci, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dokuzuncu ve Lucas Mahias 10. oldu.

Yarış sonucu: