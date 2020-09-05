Aragon WSBK: Rea tur rekoruyla pole pozisyonunu aldı

Super Pole bölümünde Jonathan Rea oldukça üstün bir performans ortaya koydu ve seansın başından itibaren pole pozisyonuna en yakın isimdi.

1:49'un altına inebilen sadece bir isim vardı ve o da Rea'ydi. Rea, 1:48.767'lik derecesiyle Ducati'nin güçlü göründüğü günde pole pozisyonunu kazandı.

Bu derece aynı zamanda pist rekoru anlamına da geliyordu.

Michael Ruben Rinaldi, antrenmanlarda zirvede yer alsa da, sıralama turlarında 0.2 saniye yavaş kalınca ikinci oldu.

Scott Redding, Rinaldi'nin 0.005 saniye ardında üçüncü olurken, BMW sürücüsü Tom Sykes 1:49.173'le dördüncü oldu.

Honda sürücüleri iyi bir seans geçirdiler. Alvaro Bautista beşinci olurken, Leon Hasam altıncı oldu.

En iyi Yamaha sürücüsü ise temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'ydu. Toprak 1:49.358 ile yedinci olabildi.

Chaz Davies'in sekizinci olduğu seansta, ilk onu Alex Lowes ve Loris Baz tamamladı.

Michael van de Mark seansı ancak 14. bitirebildi.

Seans sonucu: