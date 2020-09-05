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World Superbike / Aragon II / Sıralama turları raporu

Aragon WSBK: Rea tur rekoruyla pole pozisyonunu aldı

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Aragon WSBK: Rea tur rekoruyla pole pozisyonunu aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Jonathan Rea, Aragon'daki sıralama turlarında tur rekorunu kırmayı başardı ve rahat şekilde pole pozisyonunun sahibi oldu.

Super Pole bölümünde Jonathan Rea oldukça üstün bir performans ortaya koydu ve seansın başından itibaren pole pozisyonuna en yakın isimdi.

1:49'un altına inebilen sadece bir isim vardı ve o da Rea'ydi. Rea, 1:48.767'lik derecesiyle Ducati'nin güçlü göründüğü günde pole pozisyonunu kazandı.

Bu derece aynı zamanda pist rekoru anlamına da geliyordu.

Michael Ruben Rinaldi, antrenmanlarda zirvede yer alsa da, sıralama turlarında 0.2 saniye yavaş kalınca ikinci oldu.

Scott Redding, Rinaldi'nin 0.005 saniye ardında üçüncü olurken, BMW sürücüsü Tom Sykes 1:49.173'le dördüncü oldu.

Honda sürücüleri iyi bir seans geçirdiler. Alvaro Bautista beşinci olurken, Leon Hasam altıncı oldu.

En iyi Yamaha sürücüsü ise temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'ydu. Toprak 1:49.358 ile yedinci olabildi.

Chaz Davies'in sekizinci olduğu seansta, ilk onu Alex Lowes ve Loris Baz tamamladı.

Michael van de Mark seansı ancak 14. bitirebildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'48.767  
2 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'49.012 0.245
3 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'49.017 0.250
4 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'49.173 0.406
5 Spain Alvaro Bautista Honda 1'49.217 0.450
6 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'49.332 0.565
7 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'49.358 0.591
8 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'49.396 0.629
9 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'49.409 0.642
10 France Loris Baz Yamaha 1'49.417 0.650
11 Italy Federico Caricasulo Yamaha 1'49.638 0.871
12 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 1'49.671 0.904
13 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 1'49.790 1.023
14 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'49.920 1.153
15 Spain Xavi Fores Kawasaki 1'50.044 1.277
16 Ireland Eugene Laverty BMW 1'50.216 1.449
17 Italy Marco Melandri Ducati 1'50.462 1.695
18 Spain Roman Ramos Kawasaki 1'51.181 2.414
19 France Sylvain Barrier Ducati 1'51.355 2.588
20 Italy Matteo Ferrari Ducati 1'51.542 2.775
21 Japan Takumi Takahashi Honda 1'51.883 3.116
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon II
Pilotlar Jonathan Rea
Takımlar Kawasaki Racing
Editör Rachit Thukral

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