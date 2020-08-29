Aragon WSBK: Rea pole pozisyonunda, Toprak 11.

25 dakikalık sıralamaların başında 1:50.149'luk derecesiyle Ducati'den Scott Redding ilk sırada yer alırken onu Honda'dan Alvaro Bautista takip etti.

Ancak sonrasında Rea, 1:49.729'luk derecesiyle 1:50 barajının altına düşen ilk isim oldu. Onun ardından Michael Ruben Rinaldi de Redding'i geçmeyi başardı.

Pistin boşaldığı dönemde Rinaldi ve Chaz Davies pistte kaldılar ve ilk iki sıraya yükseldiler. Son 5 tur kala ise tüm sürücüler piste çıkınca dereceler iyileşmeye devam etti.

Seansın sonunda 1:48.860'lık derecesiyle Rea, en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazandı. Onun 0.171 sn arkasında Loris Baz yer alırken 1:49.164 ile Scott Redding 3. oldu ve ilk çizgiyi tamamladı.

Kawasaki'den Alex Lowes, takım arkadaşının 0.3 sn gerisinde 4. olurken onu Rinaldi, Leon Haslam ve Bautista takip ettiler.

Pek iyi bir hafta sonu geçirmeyen Yamaha fabrika takımında Michael van der Mark 8. olarak en tepede yer alan isim olurken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ancak 11. olabildi.

Aragon'da ilk yarış bugün 15:00'da başlayacak.