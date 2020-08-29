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World Superbike / Aragon / Sıralama turları raporu

Aragon WSBK: Rea pole pozisyonunda, Toprak 11.

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Aragon WSBK: Rea pole pozisyonunda, Toprak 11.
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Kawasaki'nin şampiyona lideri sürücüsü Jonathan Rea, İspanya'nın Aragon pistinde Ten Kate Yamaha sürücüsü Loris Baz'ın önünde ilk defa pole pozisyonunu kazanırken Toprak Razgatlıoğlu ancak 11. olabildi.

25 dakikalık sıralamaların başında 1:50.149'luk derecesiyle Ducati'den Scott Redding ilk sırada yer alırken onu Honda'dan Alvaro Bautista takip etti.

Ancak sonrasında Rea, 1:49.729'luk derecesiyle 1:50 barajının altına düşen ilk isim oldu. Onun ardından Michael Ruben Rinaldi de Redding'i geçmeyi başardı.

Pistin boşaldığı dönemde Rinaldi ve Chaz Davies pistte kaldılar ve ilk iki sıraya yükseldiler. Son 5 tur kala ise tüm sürücüler piste çıkınca dereceler iyileşmeye devam etti.

Seansın sonunda 1:48.860'lık derecesiyle Rea, en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazandı. Onun 0.171 sn arkasında Loris Baz yer alırken 1:49.164 ile Scott Redding 3. oldu ve ilk çizgiyi tamamladı.

Kawasaki'den Alex Lowes, takım arkadaşının 0.3 sn gerisinde 4. olurken onu Rinaldi, Leon Haslam ve Bautista takip ettiler.

Pek iyi bir hafta sonu geçirmeyen Yamaha fabrika takımında Michael van der Mark 8. olarak en tepede yer alan isim olurken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ancak 11. olabildi.

Aragon'da ilk yarış bugün 15:00'da başlayacak.

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'48.860  
2 76 France Loris Baz Yamaha 1'49.031 0.171
3 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'49.164 0.304
4 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'49.225 0.365
5 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'49.256 0.396
6 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'49.430 0.570
7 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'49.470 0.610
8 60 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 1'49.531 0.671
9 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'49.543 0.683
10 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'49.627 0.767
11 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'49.683 0.823
12 77 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 1'49.707 0.847
13 12 Spain Xavi Fores Kawasaki 1'50.129 1.269
14 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'50.168 1.308
15 36 Argentina Leandro Mercado Ducati 1'50.300 1.440
16 64 Italy Federico Caricasulo Yamaha 1'50.351 1.491
17 23 France Christophe Ponsson Aprilia 1'50.922 2.062
18 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'50.933 2.073
19 33 Italy Marco Melandri Ducati 1'51.014 2.154
20 20 France Sylvain Barrier Ducati 1'51.078 2.218
21 40 Spain Roman Ramos Kawasaki 1'51.437 2.577
22 13 Japan Takumi Takahashi Honda 1'52.445 3.585
23 63 Italy Lorenzo Gabellini Honda 1'52.601 3.741
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Pilotlar Jonathan Rea
Takımlar Kawasaki Racing
Editör Rachit Thukral

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