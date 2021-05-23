Aragon Supersport: İkinci yarışta zafer Odendaal'ın oldu, Cluzel son sıradan podyuma çıktı

Jules Cluzel normalde ilk sıradan başlaması gereken yarışa lastik basıncı ihlali nedeniyle son sıradan başladı. Can Öncü ise yarışa 15. sıradan başladı.

İlk viraja lider giren Philipp Oettl, dengesini kaybederek yerde kaldı. Hemen ardından Caricasulo da dengesini kaybetti ve düştü. Yarışa son sırada geri dönmeyi başardılar. Liderlik Steven Odendaal'a geçti. O noktada Alcoba ikinci, Aegerter üçüncü sırayı aldı. Sekizincilikten tırmanarak güzel bir yükseliş yapan Christopher Bergman, Alcoba'yı geçerek liderliği ele aldı.

Can Öncü de güzel bir ilk tur geçirerek 9. sıraya kadar yükseldi. Oettl daha sonra pite geri döndü ve yarışı bıraktı.

Farkların giderek açıldığı yarışta yarışa lider başlayan Jules Cluzel, temsilcimiz Can Öncü'nün arkasına 12. sıraya kadar geriledi ancak üçüncü turda atak yaparak Can'ı geride bıraktı. Bergman, arayı açarak ve hızlı turlar kaydederek liderliğini sürdürmeye devam etti.

Dördüncü turdaki ilk 11 isim Bergman, Alcoba, Krummenacher, Odendaal, Bernardi, Gonzalez, Aegerter, Soomer, De Rosa, Cluzel ve Can şeklindeydi. Luca Bernardi bitime 10 tur kala teknik bir problem yaşadı. Yarışa devam etti ama ilerleyen turlarda, tur yedi.

Maria Herrera ve Can Öncü arasında yarış boyu yoğun bir mücadele gerçekleşti. İkili güzel ataklarla sık sık yer değiştirdi. Bu arada yükselmeye devam eden Cluzel, dördüncülük mücadelesine dahil oldu. Cluzel, Soomer, Gonzalez ve De Rosa arasındaki mücadele çok yakındı.

8 tur kala, yarışı ikinci sırada götüren Alcoba'nın tur zamanları düşmeye başladı. Üçüncü ve dördüncü sıradaki Odendaal ve Cluzel giderek arayı kapattı. Cluzel hızlı tur zamanları kaydetmeye başladı. Bergman açık ara liderliğini sürdürmeye devam etti.

Bitime 6 tur kala, zaman kazanmaya hızla devam eden Cluzel, Odendaal ve Alcoba'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Alcoba zaman kaybetmeye devam ederek Odendaal'a da geçildi. Cluzel harika zamanlar kaydederek yarışı lider götüren Bergman'ı kovalamaya başladı. Can bu esnada yarışı 15. sırada sürdürüyordu.

Bitime 5 tur kala yarışa 25. sıradan başlayan Cluzel, lider Bergman'ı geçerek liderliği aldı. Bu geçişi Odendaal da sürdürdü ve ikinciliği kaptı. Can güzel bir atakla 14. sıraya yükseldi. Dördüncü ve beşinci sıradaki Soomer ve De Rosa, Bergman'ı avlayarak geride bıraktı.

Son üç turda Odendaal ve Cluzel arasındaki mücadele giderek kızıştı. Art arda geçiş mücadelelerini izledik. De Rosa, Soomer'a hamlesini yaparak üçüncü sıraya yükseldi. De Rosa birkaç saniye sonra öndeki ikiliyi yakaladı ve mücadele bir seviye daha atlamış oldu.

Son iki tur kala Odendaal temiz bir geçişle Cluzel'den liderliği aldı. Son 3 turun en hızlı ismi olan De Rosa geçiş fırsatı yakaladı ve o da Cluzel'i geride bıraktı.

Son turda yarışı çok yakın götüren dörtlü arasındaki mücadele oldukça yoğun geçti. Kawasaki sürücüsü De Rosa son birkaç viraj kala nefis bir geçişle liderliği ele aldı.

Son sektöre girerken düzlükte Odendaal liderliği tekrar ele geçirdi ve yarışı kazandı.

De Rosa ikinci, Cluzel üçüncü, Soomer dördüncü oldu. İlk onu tamamlayan isimler sırasıyla Aegerter, Bergman, Alcoba, Takala, Krummenacher ve Pratama oldu.

Temsilcimiz Can ise yarışı 14. sırada noktaladı.