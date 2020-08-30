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World Superbike / Son dakika

Aragon Supersport 300: Bahattin yine düştü, Buis birinci oldu

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Aragon Supersport 300: Bahattin yine düştü, Buis birinci oldu
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, Editör

Motorland Aragon'da gerçekleştirilen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda galip gelen Jeffrey Buis oldu. Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu kazaya karıştı ve yarışı tamamlayamadı.

Hollandalı sürücü Jeffrey Buis pole pozisyonundan başladığı yarışı, arada geçilmesine rağmen yine de kazanmayı başardı. Böylelikle Aragon'daki yarış hafta sonunda iki yarışı da kazanmış oldu.

Erkeklerin içinde liderliğe oynayan İspanyol kız sürücü Ana Carrasco ise son turlara kadar üçüncü götürdüğü yarışta rakiplerine geçilerek altıncı sırada damalı bayrağı gördü.

Buis, Brianti ve Deroue arasında liderliğin sürekli el değiştirdiği yarışta izlediğimiz mücadele oldukça çekişmeliydi. Tahmin edersiniz ki Buis'in arkasında podyumu tamamlayan isimler de Thomas Brianti ve Scott Deroue oldu.

Unai Orradre dördüncü sırada, Meikon Kawakami beşinci sırada finiş gördü. İlk onu tamamlayan isimler ise sırasıyla Bruno Ieraci, Ton Kawakami ve Koen Meuffels oldu.

35. sıradan yarışa başlayıp 9. sırada yarışı noktalayan Meuffels günün yıldızı oldu diyebiliriz.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise Tom Booth-Amos ile kazaya karışarak yarış dışı kaldı.

Dünkü yarışta Bahattin'in yeni pist rekorunun sahibi olmuştu ancak bugün, Ana Carrasco 2.06.541 ile yeni pist rekorunun sahibi oldu.

Genel klasmanda 86 puan ile Jeffrey Buis şimdilik lider. Onun hemen arkasında ise 84 puanla Carrasco ve 83 puanla Deroue bulunuyor. Bahattin ise dün genel klasmanda ikinci olarak başladığı yarıştan sonra bugün 57 puanla yedinci sıraya geriledi.

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