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World Superbike / Aragon II / Sıralama turları raporu

Aragon Supersport 300: Bahattin Sofuoğlu serideki ilk pole pozisyonunu kazandı!

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Aragon Supersport 300: Bahattin Sofuoğlu serideki ilk pole pozisyonunu kazandı!
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Bahattin Sofuoğlu, Aragon'da gerçekleştirilecek Dünya Supersport 300 yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Bu yıl Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda harika bir performans sergileyen Bahattin Sofuoğlu'nun güçlü performansı Aragon'da da devam etti.

Aragon'da gerçekleştirilen sıralama turlarında 2:06'nın altına inebilen tek isim olan Bahattin, 2:05.739'luk turuyla tam 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Bahattin'in bu harika turu ve pole pozisyonu, SSP300 kariyerinin ilk pole pozisyonu anlamın da geliyordu.

Hugo de Cancellis ikinci olurken, Jeffrey Buis üçüncü oldu.

Mike Perez dördüncü, Yuta Okaya beşinci, Tom Booth-Amos altıncı oldu.

Bruno Leraci yedinci olurken, ilk onu Thomas Brianti, Filip Salac ve Ana Carrasco tamamladı.

Yarış bugün 17:30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

 

1.) Bahattin Sofuoğlu (Biblion Motoxracing Yamaha WSSP300) 2’05.739s

2.) Hugo de Cancellis (Team TRASIMENO) +0.659s

3.) Jeffrey Buis (MTM Kawasaki MOTOPORT) +0.666s

4.) Mika Perez (Prodina Ircos Team WorldSSP300) +0.690s

5.) Yuta Okaya (MTM Kawasaki MOTOPORT) +0.706s

6.) Tom Booth-Amos (RT Motorsports by SKM – Kawasaki) +0.713s

 

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon II
Alt-etkinlik SSP300 SP
Pilotlar Bahattin Sofuoğlu
Editör Kemal Şengül

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