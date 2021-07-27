Alex Lowes, Kawasaki ile çok yıllık yeni Dünya Superbike anlaşması imzaladı

2013 Britanya Superbike Şampiyonu, Suzuki ve Yamaha motosikletleriyle geçirdiği altı sezon sezonun ardından 2020 sezonu için KRT'ye katıldı.

2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya'da bir yarış kazanmayı başaran Lowes, o günden bu yana zafer almayı başaramadı ve bu yıl şimdiye kadar yapılan 12 yarışta sadece dört podyum elde edebildi.

Geçen yıl talihsiz bir sakatlık geçiren Britanyalı sürücü, takımla en az iki yıl sürecek yeni bir anlaşma imzaladı.

Lowes, "Dünya Superbike Şampiyonası'nda, mevcut dönemin en başarılı takımı olan Kawasaki Racing Team ile bir kez daha kontrat yenilediğim için gerçekten çok mutluyum."

"Geçen yıl pandemi sebebiyle takımla ilk yılım biraz garipti ve bu kadar kısa bir sezonda, yıla farklı pistlerde başlamak iyi oldu. Böylece motosikleti çok daha fazla anladım."

"Bu yıl ise biraz sinir bozucu oldu çünkü güçlü şekilde başladığımızı hissediyorum ancak sonuçlar şu anda tam olarak istediğimiz seviyede değil."

"Çok fazla potansiyelimiz var ve hâlâ şampiyonada ilk dörtteyim, ki bu yıl için hedefim ilk üçe girmekti ve oraya yakınım."

"Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, bir sonraki adımım olan düzenli olarak podyum savaşı vermek için çok çalışacağım." dedi.

Lowes bu yıl şimdiye kadar topladığı 127 puanla şampiyonayı dördüncü sırada götürüyor ve lider Jonathan Rea ile arasında 116 puan fark var.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images