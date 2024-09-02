2024 WSBK Fransa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı 2024 World Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı Fransa'da bu hafta sonu (6-8 Eylül) koşulacak. Peki, WSBK Fransa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği World Superbike Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor.
Sezonun 8. ayağı, 4,411 km uzunluğundaki Circuit de Nevers Magny-Cours pistinde koşulacak.
Temsilcimiz Toprak'ın 13. galibiyetini aldığı ve rekorlara imza attığı World Superbike Şampiyonasının Fransa ayağında bakalım bizi neler bekliyor?
Peki World Superbike Fransa, ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Hafta sonu programı
6 Eylül Cuma
- 1. Antrenman Seansı: 10:20
- 2. Antrenman Seansı: 15:00
7 Eylül Cumartesi
- 3. Antrenman Seansı: 09:00
- Superpole: 11:00
- 1. Yarış: 14:00
8 Eylül Pazar
- Superpole Yarışı: 11:00
- 2. Yarış: 15:30
Tüm seansları canlı olarak Red Bull TV'den takip edebilirsiniz.
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