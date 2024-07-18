2024 WSBK ÇEKYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2024 Dünya Süperbike Şampiyonası bu hafta sonu da ara vermeden devam ediyor. Superbike serisinin 6. yarışı, Çekya'nın Most kentinde gerçekleştirilecek. Autodrom Most pistinde düzenlenecek yarış, 19-21 Temmuz arası koşulacak.

4.212 kilometre uzunluğunda olan Autodrom Most pistinde 22 turluk iki yarış düzenlenecek olup, 10 turluk bir Superpole yarışı da gerçekleştirilecek.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Geçtiğimiz hafta sonu, Toprak Razgatlıoğlu 3 yarışı da kazanarak tüm haftaya hakimiyet kurmuştu. Bu sayede hem sürücüler sıralamasında zirveye çıkmış, hem de BMW'nin puanını, takımlar sıralamasında 250'e çıkartmıştı. Bu hafta sonu, Donington Park'ta olduğu gibi bir dominasyon mu bizi bekliyor?

Hafta sonu programı:

19 Temmuz Cuma

1. Antrenman Seansı: 11.20

2. Antrenman Seansı: 16.00

20 Temmuz Cumartesi

3. Antrenman Seansı: 10.00

Sıralama Seansı: 12:00 1. Yarış: 15.00

21 Temmuz Pazar

Superpole Yarışı: 12.00 2. Yarış: 15:00

Seansları, Eurosport'tan canlı olarak takip edebilirsiniz.