2024 Dünya Superbike takvimi açıklandı!

Yeni takvime göre Avustralya, 2024 sezonundaki tek denizaşırı yarış olacak. Phillip Island, 23-25 Şubat tarihlerinde sezonun açılış yarışına ev sahipliği yaparken, bundan bir hafta önce sezon öncesi testleri gerçekleşecek.

Endonezya'daki Mandalika Pisti, muhtemelen mali sorunlar nedeniyle üç sezon sonra takvim dışı kalırken, Circuito San Juan Villicum da bu yılki Arjantin yarışının siyasi nedenlerle iptal edilmesinin ardından 2024'te takvime geri dönmeyecek.

WSBK, Balaton Park ve Cremona Circuit olmak üzere iki yeni pisti takvime ekledi. Böylelikle bir yarış hariç takvim, Avrupa yarışlarıyla dolmuş oldu.

Bu yılın başlarında açılışı yapılan yeni Balaton Park pisti, 23-25 Ağustos tarihlerinde sezonun sekizinci yarışına ev sahipliği yapacak. Böylelikle Macaristan, otuz yılı aşkın bir süre sonra WSBK'ya geri dönmüş olacak.

Bu arada Cremona'nın takvime eklenmesi, İtalya'nın 2024 takviminde iki kez yer alacağı ve Misano yarışının her zaman olduğu gibi Haziran ayında gerçekleşeceği anlamına geliyor. 3.4 km'lik pist, ilk WSBK yarışına 20-22 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Cremona, 2024 takviminden çıkarılan tek Avrupa pisti olan Imola'dan boşalan yere geçecek.

Diğer tüm yarışlar, gerçekleşme sıraları değişmiş olsa da korundu.

Barcelona ve Assen yer değiştirirken, -İspanyol pisti Mandalika'nın yokluğunda oluşan boşluğu doldurmak için 22-24 Mart tarihlerine alındı.

Donington Park ve Most yarışları arka arkaya gerçekleştirilirken, Algarve sezonun sekizinci yarışı olarak 9-11 Ağustos'a alındı.

Magny-Cours, Macaristan ve İtalya'daki iki yeni yarışın arasında yer alacak. Şampiyona Aragon ve Jerez'de yapılacak yarışlarla sona erecek.

Jerez'deki yarışlar 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek ve sezon nispeten erken bir noktada sona erecek.

2024 WSBK takvimi:

23 - 25 Şubat: Phillip Island, Avustralya

22 - 24 Mart: Circuit de Barcelona-Catalunya, İspanya

19 - 21 Nisan: TT Assen, Hollanda

14 - 16 Haziran: Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, İtalya

12 - 14 Temmuz: Donington Park, Birleşik Krallık

19 - 21 Temmuz: Autodrom Most, Çek Cumhuriyeti

9 - 11 Ağustos: Autodromo Internacional do Algarve, Portekiz

23 - 25 Ağustos: Balaton Park Circuit, Macaristan*

6 - 8 Eylül: Circuit de Nevers Magny-Cours, Fransa

20 - 22 Eylül: Cremona Pisti, İtalya*

27 - 29 Eylül: MotorLand Aragon, İspanya

11 - 13 Ekim: Circuito de Jerez - Angel Nieto

* homologasyona tabidir