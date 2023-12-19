Prime'a abone ol
World Superbike
Haberler

2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve organizatör Dorna, 2024 Superbike Dünya Şampiyonası için resmi katılımcı listesini yayınladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Yeni sezonda  Dünya Superbike Şampiyonası gridindeki en çarpıcı değişiklik, Yamaha ile geçirdiği yılların ardından Toprak Razgatlıoğlu'nun BMW'ye geçmesi olacak.

Ayrıca Jonathan Rea da pek çok şampiyonluk aldığı Kawasaki'den Yamaha'ya geçiş yapma kararı aldı.

Kawasaki, Rea'nın halefi olarak gelecek vadeden Axel Bassani'yle anlaşırken, Ducati fabrika takımı Alvaro Bautista'nın yanına Dünya Supersport Şampiyonu Nicolo Bulega'yı getirdi.

Sadece Honda, mevcut Iker Lecuona ve Xavi Vierge ikilisiyle yola devam edecek.

Andrea Iannone, Team Goeleven

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Iannone, Team Goeleven

Dört yıllık doping yasağının ardından profesyonel yarışlara geri dönen eski MotoGP sürücüsü Andrea Iannone ise GoEleven ile pistlere dönüyor.

Uzun süredir Moto2'de yarışan Sam Lowes yeni sezonda Marc VDS ile mücadele edecek.

Beş sürücü şampiyonadaki yerini kaybetti: Loris Baz ve Oliver König Dayanıklılık Dünya Şampiyonası'na geçiyor, Hafizh Syahrin muhtemelen ARRC'de yarışacak, Eric Granado MotoE Dünya Şampiyonası'nda ve Lorenzo Baldassarri ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Marc VDS Ducati, Orelac Kawasaki'nin yerini alan yeni bir takım olacak.

Yamaha ve Ducati'nin her biri altı motosikletle yarışırken, Honda, BMW ve Kawasaki'nin her biri dört sürücüye sahip olacak. 

2024 WSBK gridi:
Üretici Takım Sürücü (Ülke)
BMW ROKiT Toprak Razgatlıoğlu 
Michael van der Mark 
Bonovo Action Scott Redding
Garrett Gerloff
Ducati Aruba.it Álvaro Bautista 
Nicolo Bulega
Motocorsa Michael Rinaldi
Go Eleven Andrea Iannone 
Barni Spark Danilo Petrucci
Elf Marc VDS  Sam Lowes 
Honda HRC Iker Lecuona 
Xavi Vierge 
Petronas MIE Tarran Mackenzie
Adam Norrodin
Kawasaki KRT Alex Lowes
Axel Bassani
Puccetti Tito Rabat
Yamaha Pata Prometeon Jonathan Rea
Andrea Locatelli 
GYTR GRT Dominique Aegerter
Remy Gardner 
Motoxracing Bradley Ray
GMT94 Philipp Öttl 
paylaşım
yorumlar
Önceki haber Bautista: "Toprak, 2024'te şampiyonluk için savaşacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"

Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"

Formula 1
Bahreyn GP

Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık" Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"

Verstappen, 2023 sezonunda Red Bull'dan 70 milyon dolar kazanmış

Verstappen, 2023 sezonunda Red Bull'dan 70 milyon dolar kazanmış

Formula 1

Verstappen, 2023 sezonunda Red Bull'dan 70 milyon dolar kazanmış Verstappen, 2023 sezonunda Red Bull'dan 70 milyon dolar kazanmış

Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor"

Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor"

Formula 1

Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor" Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor"

Son Haberler

2023 Formula 1 sezonunun öne çıkan 10 olayı

2023 Formula 1 sezonunun öne çıkan 10 olayı

F1 Formula 1

2023 Formula 1 sezonunun öne çıkan 10 olayı 2023 Formula 1 sezonunun öne çıkan 10 olayı

Brown, Red Bull ve AlphaTauri ortaklığı konusunda endişeli

Brown, Red Bull ve AlphaTauri ortaklığı konusunda endişeli

F1 Formula 1

Brown, Red Bull ve AlphaTauri ortaklığı konusunda endişeli Brown, Red Bull ve AlphaTauri ortaklığı konusunda endişeli

Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"

Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık" Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"

Honda USA, Aston Martin'in 2026 güç ünitesine katkıda bulunacak

Honda USA, Aston Martin'in 2026 güç ünitesine katkıda bulunacak

F1 Formula 1

Honda USA, Aston Martin'in 2026 güç ünitesine katkıda bulunacak Honda USA, Aston Martin'in 2026 güç ünitesine katkıda bulunacak

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol