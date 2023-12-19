2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı
Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve organizatör Dorna, 2024 Superbike Dünya Şampiyonası için resmi katılımcı listesini yayınladı.
Yeni sezonda Dünya Superbike Şampiyonası gridindeki en çarpıcı değişiklik, Yamaha ile geçirdiği yılların ardından Toprak Razgatlıoğlu'nun BMW'ye geçmesi olacak.
Ayrıca Jonathan Rea da pek çok şampiyonluk aldığı Kawasaki'den Yamaha'ya geçiş yapma kararı aldı.
Kawasaki, Rea'nın halefi olarak gelecek vadeden Axel Bassani'yle anlaşırken, Ducati fabrika takımı Alvaro Bautista'nın yanına Dünya Supersport Şampiyonu Nicolo Bulega'yı getirdi.
Sadece Honda, mevcut Iker Lecuona ve Xavi Vierge ikilisiyle yola devam edecek.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Andrea Iannone, Team Goeleven
Dört yıllık doping yasağının ardından profesyonel yarışlara geri dönen eski MotoGP sürücüsü Andrea Iannone ise GoEleven ile pistlere dönüyor.
Uzun süredir Moto2'de yarışan Sam Lowes yeni sezonda Marc VDS ile mücadele edecek.
Beş sürücü şampiyonadaki yerini kaybetti: Loris Baz ve Oliver König Dayanıklılık Dünya Şampiyonası'na geçiyor, Hafizh Syahrin muhtemelen ARRC'de yarışacak, Eric Granado MotoE Dünya Şampiyonası'nda ve Lorenzo Baldassarri ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Marc VDS Ducati, Orelac Kawasaki'nin yerini alan yeni bir takım olacak.
Yamaha ve Ducati'nin her biri altı motosikletle yarışırken, Honda, BMW ve Kawasaki'nin her biri dört sürücüye sahip olacak.
|2024 WSBK gridi:
|Üretici
|Takım
|Sürücü (Ülke)
|BMW
|ROKiT
|Toprak Razgatlıoğlu
|Michael van der Mark
|Bonovo Action
|Scott Redding
|Garrett Gerloff
|Ducati
|Aruba.it
|Álvaro Bautista
|Nicolo Bulega
|Motocorsa
|Michael Rinaldi
|Go Eleven
|Andrea Iannone
|Barni Spark
|Danilo Petrucci
|Elf Marc VDS
|Sam Lowes
|Honda
|HRC
|Iker Lecuona
|Xavi Vierge
|Petronas MIE
|Tarran Mackenzie
|Adam Norrodin
|Kawasaki
|KRT
|Alex Lowes
|Axel Bassani
|Puccetti
|Tito Rabat
|Yamaha
|Pata Prometeon
|Jonathan Rea
|Andrea Locatelli
|GYTR GRT
|Dominique Aegerter
|Remy Gardner
|Motoxracing
|Bradley Ray
|GMT94
|Philipp Öttl
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