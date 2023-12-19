2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı

Yeni sezonda Dünya Superbike Şampiyonası gridindeki en çarpıcı değişiklik, Yamaha ile geçirdiği yılların ardından Toprak Razgatlıoğlu'nun BMW'ye geçmesi olacak.

Ayrıca Jonathan Rea da pek çok şampiyonluk aldığı Kawasaki'den Yamaha'ya geçiş yapma kararı aldı.

Kawasaki, Rea'nın halefi olarak gelecek vadeden Axel Bassani'yle anlaşırken, Ducati fabrika takımı Alvaro Bautista'nın yanına Dünya Supersport Şampiyonu Nicolo Bulega'yı getirdi.

Sadece Honda, mevcut Iker Lecuona ve Xavi Vierge ikilisiyle yola devam edecek.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Iannone, Team Goeleven

Dört yıllık doping yasağının ardından profesyonel yarışlara geri dönen eski MotoGP sürücüsü Andrea Iannone ise GoEleven ile pistlere dönüyor.

Uzun süredir Moto2'de yarışan Sam Lowes yeni sezonda Marc VDS ile mücadele edecek.

Beş sürücü şampiyonadaki yerini kaybetti: Loris Baz ve Oliver König Dayanıklılık Dünya Şampiyonası'na geçiyor, Hafizh Syahrin muhtemelen ARRC'de yarışacak, Eric Granado MotoE Dünya Şampiyonası'nda ve Lorenzo Baldassarri ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Marc VDS Ducati, Orelac Kawasaki'nin yerini alan yeni bir takım olacak.

Yamaha ve Ducati'nin her biri altı motosikletle yarışırken, Honda, BMW ve Kawasaki'nin her biri dört sürücüye sahip olacak.