2023 WSBK Most: Toprak Razgatlıoğlu tur rekoruyla pole pozisyonunda

Yamaha fabrika sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Most'taki Dünya Superbike Şampiyonası'nda Superpole seansında en hızlı zamanı yaptı.

Tur rekorunu kıran Toprak, Cumartesi günkü yarışa ve pazar günkü Superpole yarışına pole pozisyonundan başlayacak.

Danilo Petrucci (Barni-Ducati) ve Michael Rinaldi (Ducati) ilk çizgiyi tamamlıyor.

Özet:

Superpole öncesinde BMW sürücüsü Garrett Gerloff'un 3. antrenman seansındaki 1'31.689'luk turu hafta sonunun en iyi tur zamanıydı.

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) Cumartesi sabahı gerçekleştirilen 3. antrenman seansında iyi görünse de Superpole'deki ilk denemesinde kaza yaptı.

Öttl sondan bir önceki virajda kaza yaptı, fakat Ducati'sini garaja getirmeyi başardı.

Toprak, 1:31.097'lik turuyla seansın başında liderliğe yükseldi. Toprak bu turla Jonathan Rea'in tur rekoruna (1'30.947) çok yaklaştı. Dünya Şampiyonası lideri Alvaro Bautista ise ilk denemeden sonra kendisini 13. sırada buldu.

İlk denemelerin ardından Toprak'ın 0.3 saniye ardında yer alan Rea, seansın bitimine üç dakika kala 2. virajda kaza yaptı ve sarı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Toprak daha sonra en iyi zamanı 1:30.801'e çekti yeni bir tur rekoru kırdı. Kısa bir süre sonra Danilo Petrucci ikinci sırayı devraldı. Remy Gardner ise üçüncü sıraya yükseldi.

Öttl tekrar piste çıkmasının ardından yine kaza yaptı ve sarı bayraklara neden oldu. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) de kaza yaptı ve bazı turlar iptal edildi.

Sonunda pole Toprak'a giderken Petrucci ve Rinaldi ilk üçü tamamladı.

Gardner'ın dördüncü olduğu seansta Axel Bassani ve Jonathan Rea ilk altıyı tamamladı. Bu isimleri iyi bir seans geçiremeyen Bautista, Gerloff, Andrea Locatelli ve Xavi Vierge takip etti.

Seans sonucu: