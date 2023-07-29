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World Superbike / Autodrom Most Haberler

2023 WSBK Most: Toprak Razgatlıoğlu tur rekoruyla pole pozisyonunda

2023 Dünya Superbike Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen Superpole sıralama turlarında pole pozisyonu Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Yamaha fabrika sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Most'taki Dünya Superbike Şampiyonası'nda Superpole seansında en hızlı zamanı yaptı.

Tur rekorunu kıran Toprak, Cumartesi günkü yarışa ve pazar günkü Superpole yarışına pole pozisyonundan başlayacak.

Danilo Petrucci (Barni-Ducati) ve Michael Rinaldi (Ducati) ilk çizgiyi tamamlıyor.

 

Özet:

Superpole öncesinde BMW sürücüsü Garrett Gerloff'un 3. antrenman seansındaki 1'31.689'luk turu hafta sonunun en iyi tur zamanıydı. 

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) Cumartesi sabahı gerçekleştirilen 3. antrenman seansında iyi görünse de Superpole'deki ilk denemesinde kaza yaptı.

Öttl sondan bir önceki virajda kaza yaptı, fakat Ducati'sini garaja getirmeyi başardı.

Toprak, 1:31.097'lik turuyla seansın başında liderliğe yükseldi. Toprak bu turla Jonathan Rea'in tur rekoruna (1'30.947) çok yaklaştı. Dünya Şampiyonası lideri Alvaro Bautista ise ilk denemeden sonra kendisini 13. sırada buldu.

İlk denemelerin ardından Toprak'ın 0.3 saniye ardında yer alan Rea, seansın bitimine üç dakika kala 2. virajda kaza yaptı ve sarı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Toprak daha sonra en iyi zamanı 1:30.801'e çekti yeni bir tur rekoru kırdı. Kısa bir süre sonra Danilo Petrucci ikinci sırayı devraldı. Remy Gardner ise üçüncü sıraya yükseldi.

Öttl tekrar piste çıkmasının ardından yine kaza yaptı ve sarı bayraklara neden oldu. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) de kaza yaptı ve bazı turlar iptal edildi.

Sonunda pole Toprak'a giderken Petrucci ve Rinaldi ilk üçü tamamladı. 

Gardner'ın dördüncü olduğu seansta Axel Bassani ve Jonathan Rea ilk altıyı tamamladı. Bu isimleri iyi bir seans geçiremeyen Bautista, Gerloff, Andrea Locatelli ve Xavi Vierge takip etti.

Seans sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu Toprak Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha 7 1'30.801   164.456
2 Italy D. Petrucci Danilo Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 8 +0.460 0.460 163.627
3 Italy M. Rinaldi Michael Ruben Rinaldi Ducati Team 21 Ducati 7 +0.506 0.046 163.544
4 Australia R. Gardner Remy Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 7 +0.618 0.112 163.344
5 Italy A. Bassani Axel Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati 6 +0.629 0.011 163.324
6 United Kingdom J. Rea Jonathan Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki 8 +0.657 0.028 163.274
7 Spain A. Bautista Alvaro Bautista Ducati Team 1 Ducati 7 +0.812 0.155 162.998
8 United States G. Gerloff Garrett Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 8 +0.858 0.046 162.916
9 Italy A. Locatelli Andrea Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha 7 +0.879 0.021 162.879
10 United Kingdom S. Redding Scott Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW 7 +0.908 0.029 162.828
11 Spain X. Vierge Xavi Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 7 +1.012 0.104 162.643
12 Switzerland D. Aegerter Dominique Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 5 +1.021 0.009 162.627
13 Spain I. Lecuona Iker Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 7 +1.130 0.109 162.434
14 United Kingdom A. Lowes Alex Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 8 +1.150 0.020 162.399
15 France L. Baz Loris Baz Bonovo Action BMW 76 BMW 8 +1.180 0.030 162.346
16 Italy L. Baldassari Lorenzo Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha 7 +1.652 0.472 161.517
17 Italy R. Tamburini Roberto Tamburini PETRONAS MIE Racing HONDA Team 20 Honda 7 +2.131 0.479 160.685
18 Brazil E. Granado Eric Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 51 Honda 7 +2.152 0.021 160.648
19 Netherlands M. vanderMark Michael vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 8 +2.374 0.222 160.266
20 Spain I. Viñales Isaac Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki 7 +2.496 0.122 160.056
21 Spain T. Rabat Tito Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 7 +2.639 0.143 159.811
22
H. Soomer Hannes Soomer PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 38 Honda 7 +2.861 0.222 159.432
23 Czech Republic O. Konig Oliver Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki 6 +4.138 1.277 157.288
  Germany P. Oettli Philipp Oettli Team Go Eleven 5 Ducati 4      
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WSBK Most: Cuma gününün lideri Toprak, Bautista altıncı olabildi

WSBK Most 1. yarış: Lastik seçimleri işleri karıştırdı, Rea kazandı, Toprak ikinci, Bautista sadece 12.

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