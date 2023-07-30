2023 WSBK Most: Superpole yarışında zafer Toprak'ın, Bautista üçüncü oldu

WSBK padoğu yaz arasından önceki son yarış için Çekya'daki Most Pisti'ne gelirken, Cumartesi günü temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu için gayet iyi geçmişti.

Temsilcimiz, sıralama turlarında tur rekorunu kırmış ve 0.5 saniyelik farkla pole pozisyonunu almıştı. Ardından 1. yarışta lastik tercihiyle kumar oynayan Toprak, bu planının işe yaramasıyla ikinci sırayı aldı. Toprak'ın şampiyonadaki ana rakibi Alvaro Bautista ise lastik tercihini doğru yapamadı ve yarışı sadece 12. sırada tamamlayabildi.

Böylelikle hafta sonunun son 2 yarışı öncesinde puan farkını 54'e indirdik.

Pazar günü her zaman olduğu gibi Superpole yarışı ile başladı. 10 turluk mücadele öncesinde temsilcimiz Toprak ilk sıradaydı. Bautista ise 14. sıradan kalkıyordu. Yani puan farkını daha da indirmek için elimizde harika bir fırsat vardı.

Bautista eğer 2. yarışta en azından podyumda olmak istiyorsa, bu yarışta çok iyi yükselmeliydi ve üzerinde baskı vardı.

Hafta sonu boyunca kendisini gösteren yağmur, bu sabah da asfaltı ıslattı ama yine de herkes kuru zemin lastikleriyle yarışa başlayabildi.

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 25 sürücü de gride yerleşti ve 10 turluk mücadele başladı.

Toprak, tıpkı dün olduğu gibi çizgiden istediği gibi kalkamadı. Aslında çok kötü bir start da değildi ama Ducati'ler çok hızlılardı. Axel Bassani, Danilo Petrucci ve Michael Ruben Rinaldi, ilk viraja gelinirken Toprak'ın yanından geçtiler.

İlk viraj geride kalırken Axel Bassani, 1. yarışta olduğu gibi liderdi. Danilo Petrucci ikinci sırayı alacak gibi duruyordu ama virajı kaçırdı ve geriledi.

Motosikletini iyi konumlandıran Jonathan Rea ikinci, Michaek Ruben Rinaldi üçüncü ve Toprak dördüncüydü. Bautista ise 6. sıraya kadar çıktı.

Yarış startı:

Toprak, ilk tur bitmeden Rinaldi'yi geçti ve üçüncü sıraya yükseldi. Böylelikle önde Bassani, Rea ve Toprak ilk 3'ü oluştu. Bassani önde olsa da temposu orada kalmaya yetecek kadar iyi değildi.

Öndeki üçlü, ilk 3 tur boyunca 1 saniye içerisinde ilerledi. Hem Rea hem de Toprak, bu ilk 3 turda Bassani'nin arkasında kaldılar.

4. tura girdiğimizde ise Toprak, ataklarını yapmaya başladı. Şampiyon sürücümüz öncelikle ilk virajda Rea'ye atak yaptı ve ikinci sıraya yükseldi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak, ardından gözlerini Bassani'ye dikti ve temsilcimiz, aynı tur bitmeden 15. virajda Bassani'yi de geçti.

Böylelikle Toprak, bitime 7 tur kala yeniden liderliğe çıkmış oldu. Ardından Rea de Bassani'yi geçti ve önde Toprak-Rea ikilisi oluştu.

Bu ikili, Bassani'yle aradaki farkı hemen açtılar. Rea, bitime 4 tur kala Toprak'a son viraja gelinirken güzel bir atak yaptı ve liderliği eline geçirdi. Toprak'ın 13. virajda ufak bir hata yapması Rea'ye geçiş yapmasında yardımcı oldu.

Ancak tabii ki Toprak liderliği bu kadar kolay bırakmadı. Temsilcimiz, geçilmesinden birkaç viraj sonra Rea'yi geçti ve yeniden ilk sıraya yükseldi.

Bautista'nın denklemden çıkmasıyla eski günlere geri döndük ve Rea-Toprak ikilisi yeniden yarış galibiyeti için savaşıyorlardı.

Son 2 tura girdiğimizde, Rea hâlâ çok yakındı ve muhtemelen elini uzatsa Yamaha'nın kuyruğuna değebilirdi.

Rea özellikle de ilk viraja doğru gelirken Toprak'a çok yaklaşsa da bu pistte Toprak'ı geçmek hiç kolay değil zira kimse Toprak kadar geç frenleyemiyor ve bunu bir kez daha gördük.

Geç frenlemeleri sayesinde önde kalmayı başaran Toprak, Rea'nin baskısına rağmen önde kalmayı başardı ve Superpole yarışında zafere ulaştı!

Startta Ducati'lere geçilen Toprak, sonrasında çok sakin ve planlı bir şekilde yarışarak önce Rea'yi ardından da Bassani'yi geçerek yeniden liderliğe yükseldi.

Liderliği almasının ardından Rea'nin baskısı altında kalsa da hata yapmayan ve geç frenleri sayesinde önde kalmayı başaran Toprak, 10 turluk Superpole yarışını kazanarak Bautista ile arasındaki puan farkını biraz daha indirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu 98'i gören puan farkı, artık sadece 49 puan kadar.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

1. yarışın galibi Rea, bu yarışta da galibiyete yaklaşsa da Toprak'ı geçmeyi başaramadı ve ikinci sırada finiş gördü.

Son turda Bassani'ye geçen Bautista, yapması gerekeni yaparak 14. sıradan 3. sıraya yükseldi ve hasarı olabildiğince azalttı. Startta liderliği alan Bassani ise damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Fabrika Ducati'de Rinaldi ilk 5'i tamamlarken, Remy Gardner ve Alex Lowes onu takip ettiler. İlk virajı kaçıran Danilo Petrucci ise sekizinci sırayı aldı.

WSBK Most hafta sonunun son yarışı, bugün TSi 15.00'da başlayacak.