2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı

WSBK padoğu yaz arasından önceki son yarış için Çekya'daki Most Pisti'ne gelirken, Cumartesi günü temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu için gayet iyi geçmişti.

Temsilcimiz, sıralama turlarında tur rekorunu kırmış ve 0.5 saniyelik farkla pole pozisyonunu almıştı. Ardından 1. yarışta lastik tercihiyle kumar oynayan Toprak, bu planının işe yaramasıyla ikinci sırayı aldı. Toprak'ın şampiyonadaki ana rakibi Alvaro Bautista ise lastik tercihini doğru yapamadı ve yarışı sadece 12. sırada tamamlayabildi.

Pazar günü de Toprak için çok iyi başladı. Şampiyon sürücümüz, 2. yarıştan birkaç saat önce gerçekleştirilen Superpole yarışını kazanmıştı.

Hafta sonunun son yarışı öncesinde "Titanik Üçlü" arka arkaya dizildi: Toprak pole pozisyonundaydı, Rea ikinci cepteydi ve şu ana kadar istediği gibi bir hafta sonu geçiremeyen Bautista üçüncü sıradaydı.

Bautista'nın zayıf sonuçları ve Toprak'ın güçlü performansları sayesinde bu yarış öncesinde puan farkı 49'a kadar inmişti ve şampiyona için çok önemli bir yarış izleyecektik.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 25 sürücü gride yerleşti ve 22 turluk mücadele başladı.

Toprak, bu hafta sonu diğer yarışlarda olduğu gibi yine Ducati'lere geçildi. Axel Bassani ve Alvaro Bautista ilk viraja yan yana girdiler, Bautista ilk şikandan lider çıkmayı başardı.

İlk turu Bautista, Bassani, Rea, Toprak ilk 4'ü ile tamamladık. İkinci tura girdiğimizde Bassani, ilk virajda frenlemeyi kaçırdı ve gerilere düştü. Böylelikle Toprak üçüncü sıraya yükseldi.

Toprak, dördüncü tura girdiğimizde ise Rea'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi ve Bautista'yı kovalamaya başladı.

Toprak'ın ikincilik geçişi:

Toprak, Bautista'ya fazlasıyla yakındı ve yoğun bir baskı uyguluyordu. Bitime 16 tur kala, temsilcimiz inanılmaz bir geç frenle geçişini yaptı ve liderliğe yükseldi.

Toprak'ın liderlik geçişi:

Bu noktada Rea, öndeki ikiliden kopmuştu ve Bautista ile Toprak önde tek başlarına kalmışlardı. Bautista ana düzlükteki avantajıyla Toprak'a çok yaklaşıyordu ama temsilcimiz ilk virajda geç frenajıyla önde kalmayı başarıyordu.

Bu, birkaç tur boyunca böyle gitti ve Toprak, inanılmaz frenlemesi sayesinde önde kalmayı başarıyordu.

Toprak'ın inanılmaz savunması:

Son 10 tura girilirken senaryo aynıydı: Toprak düzlükte içeri çizgiyi alarak ve geç frenleyerek pozisyonunu koruyordu.

Bitime 8 tur kala Toprak, yarım saniye kadar bir ara açmayı başarmıştı ve gerçekten çok zorluyordu. Bu kadar limitte ve hatasız sürmek gerçekten inanılmazdı ama bitime 7 tur kala, Toprak'tan görmeye alışık olmadığımız bir hata gördük ve temsilcimiz düştü.

İlk şikanın çıkışında motosikleti altından kaybeden Toprak, düşerek yarışa veda etti.

Yarışın başından bu yana inanılmaz bir şekilde zorlayan ve geç frenlemeleriyle Bautista'yı harika bir şekilde arkasında tutan temsilcimiz, bize yine de harika bir mücadele izletti.

Bu kazadan sonra liderliğe yükselen Bautista, kalan 7 turda hata yapmadı ve zafere ulaştı. İspanyol sürücü, bu sezonki 18. zaferini alarak bir sezonda en çok yarış kazanan isim rekorunu da kırmış oldu.

Bu sonuçlarla birlikte şampiyonadaki puan farkı 74'e yükseldi.

Danilo Petrucci çizgide Rea'yi geçerek ikinci sırayı alırken; çizgide geçilen Rea ise üçüncü oldu ve bu hafta sonu 3. yarışta da podyuma çıktı.

Bassani ise dördüncü olarak geleceğinin konuşulduğu bu dönemlerde iyi bir hafta sonunu arkasında bıraktı.

Axel Bassani, Motocorsa Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Diğer fabrika Ducati'de Rinaldi ilk 5'i tamamlarken, Remy Gardner altıncı oldu. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli yedinci sırada finiş görürken, BMW'de Scott Redding sekizinci sıradaydı.

Bu yarışla birlikte 5 haftalık bir yaz arasına giriyor. Seri, 10 Eylül'de Magny-Cours ayağıyla geri dönecek.