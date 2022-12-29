2023 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #54'e geri döndü
Dünya Superbike Şampiyonası, 2023 sezonu için 23 sürücünün yer aldığı katılımcı listesini açıkladı.
Perşembe günü yayınlanan listede, takımları tarafından daha önce duyurulmamış hiçbir isim yer almıyor fakat bazı sürücülerin numara seçimleri ve takımlarda yaşanan isim değişiklikleri dikkat çekiyor.
Bu ayın başlarında Vinales Racing ile yeni bir ittifak kuran ve 2023 yılında seride yer alacağını açıklayan Pedercini Kawasaki, katılımcı listesinde yer almadı.
Eğer Pedercini gelecek sezon gridde yer almazsa, Kawasaki sadece dört ZX-RR'e sahip olacak.
Yamaha altı motosikletle gridde en fazla motosiklete sahip takım olurken, Ponsson Racing'in yerini GMT94 devraldı.
Ducati toplamda beş motosiklete sahipken, Honda ve BMW'nin dört motosikleti olacak.
Katılımcı listesi, Alvaro Bautista'nın şampiyonluğa rağmen #1 yerine #19 ile yarışacağını gösteriyor.
Beklendiği üzere temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu bu yıl #1 ile yarışsa da gelecek yıl #54'e geri dönecek.
Barni Ducati'den Danilo Petrucci daha önce MotoGP'de kullandığı #9'u seçerken, Remy Gardner serideki ilk yılı için #87'yi seçti.
Gardner'ın takım arkadaşı Dominique Aegerter, Dünya Supersport şampiyonluğunu kazandığı#77'yi korurken, rakibi Lorenzo Baldassarri (GMT94 Yamaha) #7 alındığı için #34'ü seçti.
Bradley Ray (Motoxracing Yamaha) WSBK'daki ilk sezonu için, Britanya Superbike şampiyonluğuna ulaştığı #28 numarayı kullanacak.
Yamaha fabrika takımı artık isim sponsoru Pata'ya sahip değil. BMW ise ROKiT ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.
2023 WSBK katılımcı listesi:
|No.
|Sürücü
|Motosiklet
|Takım
|5
|Philipp Oettl
|Ducati
|Team GoEleven
|7
|Iker Lecuona
|Honda
|Team HRC
|9
|Danilo Petrucci
|Ducati
|
Barni Spark Racing Team
|19
|Alvaro Bautista
|Ducati
|
Aruba.It Racing - Ducati
|21
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|
Aruba.It Racing - Ducati
|22
|Alex Lowes
|Kawasaki
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|28
|Bradley Ray
|Yamaha
|Yamaha Motoxracing WorldSBK Team
|31
|Garrett Gerloff
|BMW
|Bonovo Action BMW
|34
|Lorenzo Baldassarri
|Yamaha
|GMT94 Yamaha
|35
|Hafizh Syahrin
|Honda
|MIE Racing
|45
|Scott Redding
|BMW
|ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|47
|Axel Bassani
|Ducati
|Motocorsa Racing
|50
|Eric Granado
|Honda
|MIE Racing
|52
|Oliver Konig
|Kawasaki
|Orelac Racing Verdnatura
|54
|Toprak Razgatlioglu
|Yamaha
|Yamaha WorldSBK Team
|55
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|Yamaha WorldSBK Team
|60
|Michael van der Mark
|BMW
|ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|65
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|66
|Tom Sykes
|Kawasaki
|Kawasaki Puccetti Racing
|76
|Loris Baz
|BMW
|Bonovo MGM Racing
|77
|Dominique Aegerter
|Yamaha
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|87
|Remy Gardner
|Yamaha
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|97
|Xavi Vierge
|Honda
|Team HRC
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