2023 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #54'e geri döndü

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Perşembe günü yayınlanan listede, takımları tarafından daha önce duyurulmamış hiçbir isim yer almıyor fakat bazı sürücülerin numara seçimleri ve takımlarda yaşanan isim değişiklikleri dikkat çekiyor.

Bu ayın başlarında Vinales Racing ile yeni bir ittifak kuran ve 2023 yılında seride yer alacağını açıklayan Pedercini Kawasaki, katılımcı listesinde yer almadı.

Eğer Pedercini gelecek sezon gridde yer almazsa, Kawasaki sadece dört ZX-RR'e sahip olacak.

Yamaha altı motosikletle gridde en fazla motosiklete sahip takım olurken, Ponsson Racing'in yerini GMT94 devraldı.

Ducati toplamda beş motosiklete sahipken, Honda ve BMW'nin dört motosikleti olacak.

Katılımcı listesi, Alvaro Bautista'nın şampiyonluğa rağmen #1 yerine #19 ile yarışacağını gösteriyor.

Beklendiği üzere temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu bu yıl #1 ile yarışsa da gelecek yıl #54'e geri dönecek.

Barni Ducati'den Danilo Petrucci daha önce MotoGP'de kullandığı #9'u seçerken, Remy Gardner serideki ilk yılı için #87'yi seçti.

Gardner'ın takım arkadaşı Dominique Aegerter, Dünya Supersport şampiyonluğunu kazandığı#77'yi korurken, rakibi Lorenzo Baldassarri (GMT94 Yamaha) #7 alındığı için #34'ü seçti.

Bradley Ray (Motoxracing Yamaha) WSBK'daki ilk sezonu için, Britanya Superbike şampiyonluğuna ulaştığı #28 numarayı kullanacak.

Yamaha fabrika takımı artık isim sponsoru Pata'ya sahip değil. BMW ise ROKiT ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

2023 WSBK katılımcı listesi:

No. Sürücü Motosiklet Takım 5 Philipp Oettl Ducati Team GoEleven 7 Iker Lecuona Honda Team HRC 9 Danilo Petrucci Ducati Barni Spark Racing Team 19 Alvaro Bautista Ducati Aruba.It Racing - Ducati 21 Michael Ruben Rinaldi Ducati Aruba.It Racing - Ducati 22 Alex Lowes Kawasaki Kawasaki Racing Team WorldSBK 28 Bradley Ray Yamaha Yamaha Motoxracing WorldSBK Team 31 Garrett Gerloff BMW Bonovo Action BMW 34 Lorenzo Baldassarri Yamaha GMT94 Yamaha 35 Hafizh Syahrin Honda MIE Racing 45 Scott Redding BMW ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 47 Axel Bassani Ducati Motocorsa Racing 50 Eric Granado Honda MIE Racing 52 Oliver Konig Kawasaki Orelac Racing Verdnatura 54 Toprak Razgatlioglu Yamaha Yamaha WorldSBK Team 55 Andrea Locatelli Yamaha Yamaha WorldSBK Team 60 Michael van der Mark BMW ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 65 Jonathan Rea Kawasaki Kawasaki Racing Team WorldSBK 66 Tom Sykes Kawasaki Kawasaki Puccetti Racing 76 Loris Baz BMW Bonovo MGM Racing 77 Dominique Aegerter Yamaha GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 87 Remy Gardner Yamaha GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 97 Xavi Vierge Honda Team HRC