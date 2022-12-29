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World Superbike Haberler

2023 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #54'e geri döndü

Dünya Superbike Şampiyonası, 2023 sezonu için 23 sürücünün yer aldığı katılımcı listesini açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
2023 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #54'e geri döndü
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Perşembe günü yayınlanan listede, takımları tarafından daha önce duyurulmamış hiçbir isim yer almıyor fakat bazı sürücülerin numara seçimleri ve takımlarda yaşanan isim değişiklikleri dikkat çekiyor.

Bu ayın başlarında Vinales Racing ile yeni bir ittifak kuran ve 2023 yılında seride yer alacağını açıklayan Pedercini Kawasaki, katılımcı listesinde yer almadı.

Eğer Pedercini gelecek sezon gridde yer almazsa, Kawasaki sadece dört ZX-RR'e sahip olacak.

Yamaha altı motosikletle gridde en fazla motosiklete sahip takım olurken, Ponsson Racing'in yerini GMT94 devraldı.

Ducati toplamda beş motosiklete sahipken, Honda ve BMW'nin dört motosikleti olacak.

Katılımcı listesi, Alvaro Bautista'nın şampiyonluğa rağmen #1 yerine #19 ile yarışacağını gösteriyor.

Beklendiği üzere temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu bu yıl #1 ile yarışsa da gelecek yıl #54'e geri dönecek.

Barni Ducati'den Danilo Petrucci daha önce MotoGP'de kullandığı #9'u seçerken, Remy Gardner serideki ilk yılı için #87'yi seçti.

Gardner'ın takım arkadaşı Dominique Aegerter, Dünya Supersport şampiyonluğunu kazandığı#77'yi korurken, rakibi Lorenzo Baldassarri (GMT94 Yamaha) #7 alındığı için #34'ü seçti.

Bradley Ray (Motoxracing Yamaha) WSBK'daki ilk sezonu için, Britanya Superbike şampiyonluğuna ulaştığı #28 numarayı kullanacak.

Yamaha fabrika takımı artık isim sponsoru Pata'ya sahip değil. BMW ise ROKiT ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

2023 WSBK katılımcı listesi:

No. Sürücü Motosiklet Takım
5 Germany Philipp Oettl Ducati Team GoEleven
7 Spain Iker Lecuona Honda Team HRC
9 Italy Danilo Petrucci Ducati

Barni Spark Racing Team
19 Spain Alvaro Bautista Ducati

Aruba.It Racing - Ducati
21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati

Aruba.It Racing - Ducati
22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki Kawasaki Racing Team WorldSBK
28 United Kingdom Bradley Ray Yamaha Yamaha Motoxracing WorldSBK Team
31 United States Garrett Gerloff BMW Bonovo Action BMW
34 Italy Lorenzo Baldassarri Yamaha GMT94 Yamaha
35 Malaysia Hafizh Syahrin Honda MIE Racing
45 United Kingdom Scott Redding  BMW ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
47 Italy Axel Bassani Ducati Motocorsa Racing
50 Brazil Eric Granado Honda MIE Racing
52 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki Orelac Racing Verdnatura
54 Turkey Toprak Razgatlioglu Yamaha Yamaha WorldSBK Team
55 Italy Andrea Locatelli Yamaha Yamaha WorldSBK Team
60 Netherlands Michael van der Mark BMW ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
65 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki Kawasaki Racing Team WorldSBK
66 United Kingdom Tom Sykes Kawasaki Kawasaki Puccetti Racing
76 France Loris Baz BMW Bonovo MGM Racing
77 Switzerland Dominique Aegerter Yamaha GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
87 Australia Remy Gardner Yamaha GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
97 Spain Xavi Vierge Honda Team HRC
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