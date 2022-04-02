2022 Dünya Superbike takvimi kesinleşti, Philip Island yarışı gerçekleşecek

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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası, küresel COVID-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl Avustralya'da yarış düzenleyememişti.

Fakat 12 yarışlık yeni takvim onaylanırken, takvimde Avustralya'ya da yer verildi.

Phillip Island yarışı 18-20 Kasım tarihleri arasında sezon finaline ev sahipliği yapacak ve Endonezya'daki bir önceki yarışla arka arkaya gerçekleştirilecek.

Fakat FIM, 2023 yılında Avustralya'nın sezonun ilk yarışı olacağını ve böylelikle geleneksel yerine geri döneceğini doğruladı.

Taslak takvimde "Açıklanacak" ibaresi yer alan boş nihai takvimde doldurulmadı ve yarış sayısı 12'ye düşürüldü. Geçen yılki takvimde 13 yarış vardı.

Yeni sezon daha önce açıklandığı üzere 8-10 Nisan'da Aragon'da başlayacak. Bunun öncesinde 4-5 Nisan'da yine aynı pistte iki günlük bir test gerçekleştirilecek.

Nihai 2022 WSBK takvimi:

Tarih Pist 8-10 Nisan Aragon 22-24 Nisan Assen 20-22 Mayıs Estoril 10-12 Haziran Misano 15-17 Temmuz Donington Park 29-31 Temmuz Most 9-11 Eylül Magny-Cours 23-25 Eylül Barcelona 7-9 Ekim Portimao 21-23 Ekim Villicum 11-13 Kasım Mandalika 18-20 Kasım Phillip Island