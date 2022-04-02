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2022 Dünya Superbike takvimi kesinleşti, Philip Island yarışı gerçekleşecek

Dünya Superbike, şampiyonanın Phillip Island'a dönüş tarihlerini teyit etti ve 2022 takvimini tamamladı.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
2022 Dünya Superbike takvimi kesinleşti, Philip Island yarışı gerçekleşecek
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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası, küresel COVID-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl Avustralya'da yarış düzenleyememişti.

Fakat 12 yarışlık yeni takvim onaylanırken, takvimde Avustralya'ya da yer verildi.

Phillip Island yarışı 18-20 Kasım tarihleri arasında sezon finaline ev sahipliği yapacak ve Endonezya'daki bir önceki yarışla arka arkaya gerçekleştirilecek.

Fakat FIM, 2023 yılında Avustralya'nın sezonun ilk yarışı olacağını ve böylelikle geleneksel yerine geri döneceğini doğruladı.

Taslak takvimde "Açıklanacak" ibaresi yer alan boş nihai takvimde doldurulmadı ve yarış sayısı 12'ye düşürüldü. Geçen yılki takvimde 13 yarış vardı.

Yeni sezon daha önce açıklandığı üzere 8-10 Nisan'da Aragon'da başlayacak. Bunun öncesinde 4-5 Nisan'da yine aynı pistte iki günlük bir test gerçekleştirilecek.

Nihai 2022 WSBK takvimi:

Tarih Pist
8-10 Nisan Spain Aragon
22-24 Nisan Netherlands Assen
20-22 Mayıs Portugal Estoril
10-12 Haziran Italy Misano
15-17 Temmuz United Kingdom Donington Park
29-31 Temmuz Czech Republic Most
9-11 Eylül France Magny-Cours
23-25 Eylül Spain Barcelona
7-9 Ekim Portugal Portimao
21-23 Ekim Argentina Villicum
11-13 Kasım Indonesia Mandalika
18-20 Kasım Australia Phillip Island
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