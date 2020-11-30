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World Superbike / Haberler

2021 Dünya Superbike takvimi açıklandı

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2021 Dünya Superbike takvimi açıklandı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2020 Dünya Superbike takvimi bugün itibariyle açıklanırken, takvimde 13 yarış yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sezon geleneksel şekilde Avustralya'da başlamayacak. Philip Island yarışı yıl sonuna ertelendi ve henüz tarihler onaylanmadı. Ancak kesinlikle yılın ilerleyen aylarında olacak gibi görünüyor.

Bunun yerine sezon Nisan ayında Assen'de başlayacak ve artından Estoril,  Aragon ve Misano yarışları gerçekleştirilecek.

Takımlar daha sonra Donington Park'a gidecekler ve ardından Magny Cours yarışı yapılacak.

Sezon Barcelona, Jerez, Portimao, Arajntin ve Endonezya yarışı ile devam edecek.

Şimdilik Philip Island yarışının tarihi bilinmiyor ve ayrıca takvime henüz açıklanmayan bir yarış daha dahil olacak.

2021 WSBK takvimi:

Tarih Yer
23-25 ​​Nisan Holandia Assen
7-9 Mayıs Portugalia Estoril
21-23 Mayıs Hiszpania Aragon
11-13 Haziran Włochy Misano
2-4 Temmuz Zjednoczone Królestwo Donington Park
3-5 Ağustos Francja Magny-Cours
17-19 Ağustos Hiszpania Barcelona
24-26 Ağustos Hiszpania Jerez
1-3 Eylül Portugalia Portimao
15-17 Eylül Argentyna Villicum
12-14 Ekim Indonezja Mandalika
Açıklanacak Australia Phillip Island
Açıklanacak Açıklanacak
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Bu Haber Hakkında

Seri Other bike , World Superbike
Editör Marcin Wyrzykowski

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