2020 Superbike ve DTM sezonu, TRT Spor ekranlarında olacak

TRT Spor, WRC'nin Türkiye'deki yayın haklarını zaten almıştı ve şimdi iki büyük hamle daha gelmiş gibi görünüyor.

Yapılan açıklamaya göre 2020 DTM sezonu TRT Sport 2 ekranlarında olacak. İlk yarış bu cumartesi günü TSI 14:30'da gerçekleşecek. Ayrıca pazar günkü ikinci yarış da yine TRT Spor 2 ekranlarında olacak.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası da artık hem Eurosport hem de TRT Spor ekranlarında olacak.

Böylelikle tüm motor sporları fanları, Toprak'ın yarışlarını şifresiz şekilde seyredebilecek.

Jerez Superbike yarışı bu hafta sonu yapılacak.