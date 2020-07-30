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World Superbike / Son dakika

2020 Superbike ve DTM sezonu, TRT Spor ekranlarında olacak

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2020 Superbike ve DTM sezonu, TRT Spor ekranlarında olacak
Ekleyen:
, Editör
30 Tem 2020 07:12

TRT Spor, 2020 Dünya Superbike Şampiyonası ile 2020 DTM sezonunu canlı olarak ekranlara getirecek.

TRT Spor, WRC'nin Türkiye'deki yayın haklarını zaten almıştı ve şimdi iki büyük hamle daha gelmiş gibi görünüyor.

Yapılan açıklamaya göre 2020 DTM sezonu TRT Sport 2 ekranlarında olacak. İlk yarış bu cumartesi günü TSI 14:30'da gerçekleşecek. Ayrıca pazar günkü ikinci yarış da yine TRT Spor 2 ekranlarında olacak.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası da artık hem Eurosport hem de TRT Spor ekranlarında olacak.

Böylelikle tüm motor sporları fanları, Toprak'ın yarışlarını şifresiz şekilde seyredebilecek.

Jerez Superbike yarışı bu hafta sonu yapılacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM , World Superbike
Editör Kemal Şengül

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