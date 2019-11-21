2020 Superbike sezon finaline Katar yerine Arjantin ev sahipliği yapacak
Arjantin’in El Villicum pisti, 2020’de Dünya Superbike sezon finaline ev sahipliği yapacak ve böylelikle Katar’ın yerini alacak.
Seri yönetimi Perşembe günü, 2020 takvimini yayınlarken, sezonun açılış yarışı her zaman olduğu gibi Philip Island'da yapılacak ve yarış 28 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Ancak 2014 yılından bu yana her yıl serinin son yarışına ev sahipliği yapan Katar yarış, daha önce Buriram'ın yer aldığı Mart ayındaki yere geçecek.
Laguna Seca ve Buriram 2020 takviminde yer almıyor.
Katar yarışının öne alınmasına birlikte, El Villicum pisti 9-11 Ekim tarihleri arasında final yarışı olacak.
Ayrıca Katar Superbike yarışı, 2020 MotoGP Katar yarışından sadece bir hafta sonra yapılacak.
Daha önce de açıklandığı gibi Oschersleben 2020 takviminde yer alıyor. Ayrıca 20 Eylül'de seriye ev sahipliği yapacak Barcelona yarışı da takvimdeki bir diğer yeni yarış olacak.
Jerez ve Aragon takvimdeki yerlerini değiştirdiler. Jerez üçüncü yarış olurken, Aragon altıncı yarış olacak.
2020 WSBK Takvimi:
|Tarih
|Pist
|28 Şubat -1 Mart
|Phillip Island
|13-15 Mart
|Losail
|27-29 Mart
|Jerez
|17-19 Nisan
|Assen
|8-10 Mayıs
|Imola
|22-24 Mayıs
|Aragon
|12-14 Haziran
|Misano
|3-5 Temmuz
|Donington Park
|31 Temmuz -2 Ağustos
|Oschersleben
|4-6 Eylül
|Portimao
|18-20 Eylül
|Catalunya
|25-27 Eylül
|Magny-Cours
|9-11 Ekim
|El Villicum
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE
|Editör
|Jamie Klein
2020 Superbike sezon finaline Katar yerine Arjantin ev sahipliği yapacak
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