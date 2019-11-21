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World SUPERBIKE / Son dakika

2020 Superbike sezon finaline Katar yerine Arjantin ev sahipliği yapacak

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2020 Superbike sezon finaline Katar yerine Arjantin ev sahipliği yapacak
Ekleyen:
21 Kas 2019 16:50

Arjantin’in El Villicum pisti, 2020’de Dünya Superbike sezon finaline ev sahipliği yapacak ve böylelikle Katar’ın yerini alacak.

Seri yönetimi Perşembe günü, 2020 takvimini yayınlarken, sezonun açılış yarışı her zaman olduğu gibi Philip Island'da yapılacak ve yarış 28 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ancak 2014 yılından bu yana her yıl serinin son yarışına ev sahipliği yapan Katar yarış, daha önce Buriram'ın yer aldığı Mart ayındaki yere geçecek.

Laguna Seca ve Buriram 2020 takviminde yer almıyor.

Katar yarışının öne alınmasına birlikte, El Villicum pisti  9-11 Ekim tarihleri arasında final yarışı olacak.

Ayrıca Katar Superbike yarışı, 2020 MotoGP Katar yarışından sadece bir hafta sonra yapılacak.

Daha önce de açıklandığı gibi Oschersleben 2020 takviminde yer alıyor. Ayrıca 20 Eylül'de seriye ev sahipliği yapacak Barcelona yarışı da takvimdeki bir diğer yeni yarış olacak.

Jerez ve Aragon takvimdeki yerlerini değiştirdiler. Jerez üçüncü yarış olurken, Aragon altıncı yarış olacak.

2020 WSBK Takvimi:

Tarih Pist
28 Şubat -1 Mart  Phillip Island
13-15 Mart  Losail
27-29 Mart  Jerez
17-19 Nisan  Assen
8-10 Mayıs  Imola
22-24 Mayıs  Aragon
12-14 Haziran  Misano
3-5 Temmuz  Donington Park
31 Temmuz -2 Ağustos Germany Oschersleben
4-6 Eylül  Portimao
18-20 Eylül  Catalunya
25-27 Eylül  Magny-Cours
9-11 Ekim  El Villicum
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Seri World SUPERBIKE
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Losail

Losail

24 Eki - 26 Eki
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
SSP300 FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
08:15
15:15
SSP FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
09:00
16:00
SBK FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
10:00
17:00
SBK FP2
Per 24 Eki
Per 24 Eki
13:00
20:00
SBK FP3
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
08:00
15:00
SBK SP
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
10:30
17:30
SBK Yarış 1
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
13:00
20:00
SBK SP Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
09:00
16:00
SSP300 Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
10:15
17:15
SSP Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
11:15
18:15
SBK Yarış 2
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
13:00
20:00
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