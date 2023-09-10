19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"
Magny-Cours'taki ilk yarışı kazanarak şampiyona lideri Alvaro Bautista ile 19 puan fark kapatan Toprak Razgatlıoğlu, henüz şampiyonluğu düşünmediğini, her yarıştan keyif almaya çalıştığını söyledi.
Yamaha ile son yarışlarına çıkan Razgatlıoğlu, Magny-Cours'taki ilk yarışa güçlü bir başlangıç yaptı ve daha ilk turun sonunda dördüncülükten ilk sıraya çıkmayı başardı.
Şampiyona lideri Bautista'nın yaşadığı sorunla gerilemesinin ardından Michael Ruben Rinaldi ile liderlik mücadelesine girişen Toprak, son 6 tur kala ilk sıraya yükseldi ve o noktadan sonra rakipsiz bir şekilde damalı bayrağa kadar yarışını sürdürdü.
Toprak, galibiyetle 25 puan aldı ve 10. olarak 6 puan alan Bautista ile puan farkını 19 puan kapatmış oldu. Magny Cours'taki ilk yarış itibariyle puan farkı 55'e düşmüş oldu. Geride toplam 11 yarış bulunuyor.
Razgatlıoğlu, "Magny-Cours benim favori pistlerimden birisi olduğu için burada yeniden kazandığım için mutluyum. Geçen sene burada Michael'le savaştığımız gibi savaşarak kazanmıştım. Yine de, bu hafta sonu gerçekten iyi çalışan takımıma büyük teşekkürler. İleri yönde bir adım attık."
"Sadece frenlemede iyi olmak yeterli değil, aynı zamanda, özellikle yavaş virajlardan çıkarken, daha fazla güce ihtiyacımız var. Herkes Ducati'nin düzlüklerde çok iyi olduğunu biliyor ama savaşmaya devam edeceğiz!"
"Alvaro'nun teknik sorun yaşadığını gördüm. Şu an için şampiyonayı düşünmüyorum. Kazanmam gerektiği için her yarışa ayrı bakıyorum. Şampiyonluğu unuttum. Pazar günü iki yarış daha olacak. Alvaro'ya göre daha rahatım çünkü şampiyonluğu düşünmüyorum. Tüm yarışları kazanırsak, dünya şampiyonu oluruz. 2021'de de bu şekilde düşünmüştüm, hâlâ öyle düşünüyorum. Her yarıştan keyif almaya bakacağız." dedi.
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