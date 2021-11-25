Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sofuoğlu: "Yamaha, Toprak için iyi bir teklifle gelirse, 2023 için MotoGP'yi düşünebiliriz"
World Superbike Haberler

13 yarışlık 2022 WSBK takvimi açıklandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Dünya Superbike Şampiyonası, 2022 sezonu için bu yılla oldukça benzer olan 13 yarışlık yeni takvimini açıkladı.

13 yarışlık 2022 WSBK takvimi açıklandı

Bu yıl WSBK'ya ev sahipliği yapan 13 pistten sadece Jerez ve Navarra pistleri yeni takvimde yer almıyor.

Phillip Island, COVID-19 ile ilgili seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu yılki Avustralya yarışının iptalinden sonra, gelecek yıl takvime geri dönecek.

Bununla birlikte yarışın kesin tarihi henüz açıklanmadı ve yarışın yılın sonuna doğru yapılması bekleniyor.

Aragon bir kez daha 8-10 Nisan tarihleri arasında, sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak ve iki hafta sonra Assen yarışı gerçekleştirilecek.

Estoril, Misano ve Donington Park yarışının ardından Most yarışı ile yaz arasına gidilecek. Sonrasında Avrupa takvimi, Magny-Cours, Barselona ve Portimao yarışları ile sona erecek.

Ekim ayında seri, Arjantin'in San Juan pistine gidecek ve Kasım ayında, bu yıl ilk kez WSBK'a ev sahipliği yapan Mandalika yarışı gerçekleştirilecek.

Phillip Island için henüz bir tarih açıklanmadı ve takvimde bir tane boş yer bulunuyor.

Sezon öncesi testi ise 4-5 Nisan'da Aragon'da yapılacak.

Geçici 2022 WSBK takvimi:

Tarih Yer
8-10 Nisan Spain Aragon
22-24 Nisan Netherlands Assen
20-22 Mayıs Portugal Estoril
10-12 Haziran Italy Misano
15-17 Temmuz United Kingdom Donington Park
29-31 Temmuz Czech Republic Most
9-11 Eylül France Magny-Cours
23-25 Eylül Spain Barcelona
7-9 Ekim Portugal Portimao
21-23 Ekim Argentina Villicum
11-13 Kasım Indonesia Mandalika
Açıklanmadı Australia Phillip Island
Açıklanmadı Açıklanmadı
paylaşım
yorumlar
Sofuoğlu: "Yamaha, Toprak için iyi bir teklifle gelirse, 2023 için MotoGP'yi düşünebiliriz"
Önceki haber

Sofuoğlu: "Yamaha, Toprak için iyi bir teklifle gelirse, 2023 için MotoGP'yi düşünebiliriz"
Yorumları görüntüle
Jamie Klein Daha fazlası
Jamie Klein
Toprak Razgatlıoğlu, “rüya” şampiyonluğunu değerlendirdi Mandalika
Haber video
World Superbike

Toprak Razgatlıoğlu, “rüya” şampiyonluğunu değerlendirdi

Haslam ve Lowes, Endonezya'daki final yarışlarını kaçıracak Mandalika
World Superbike

Haslam ve Lowes, Endonezya'daki final yarışlarını kaçıracak

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı Prime
MotoGP

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Son Haberler

13 yarışlık 2022 WSBK takvimi açıklandı
World Superbike World Superbike

13 yarışlık 2022 WSBK takvimi açıklandı

Sofuoğlu: "Yamaha, Toprak için iyi bir teklifle gelirse, 2023 için MotoGP'yi düşünebiliriz"
World Superbike World Superbike

Sofuoğlu: "Yamaha, Toprak için iyi bir teklifle gelirse, 2023 için MotoGP'yi düşünebiliriz"

Toprak: "2022'de Dünya Superbike'ta 1 numara ile yarışacağım"
World Superbike World Superbike

Toprak: "2022'de Dünya Superbike'ta 1 numara ile yarışacağım"

Rea, pite dönüş turunda neden motosikletine 65 numara çıkartması yapıştırdı?
World Superbike World Superbike

Rea, pite dönüş turunda neden motosikletine 65 numara çıkartması yapıştırdı?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.