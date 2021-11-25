13 yarışlık 2022 WSBK takvimi açıklandı
Dünya Superbike Şampiyonası, 2022 sezonu için bu yılla oldukça benzer olan 13 yarışlık yeni takvimini açıkladı.
Bu yıl WSBK'ya ev sahipliği yapan 13 pistten sadece Jerez ve Navarra pistleri yeni takvimde yer almıyor.
Phillip Island, COVID-19 ile ilgili seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu yılki Avustralya yarışının iptalinden sonra, gelecek yıl takvime geri dönecek.
Bununla birlikte yarışın kesin tarihi henüz açıklanmadı ve yarışın yılın sonuna doğru yapılması bekleniyor.
Aragon bir kez daha 8-10 Nisan tarihleri arasında, sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak ve iki hafta sonra Assen yarışı gerçekleştirilecek.
Estoril, Misano ve Donington Park yarışının ardından Most yarışı ile yaz arasına gidilecek. Sonrasında Avrupa takvimi, Magny-Cours, Barselona ve Portimao yarışları ile sona erecek.
Ekim ayında seri, Arjantin'in San Juan pistine gidecek ve Kasım ayında, bu yıl ilk kez WSBK'a ev sahipliği yapan Mandalika yarışı gerçekleştirilecek.
Phillip Island için henüz bir tarih açıklanmadı ve takvimde bir tane boş yer bulunuyor.
Sezon öncesi testi ise 4-5 Nisan'da Aragon'da yapılacak.
Geçici 2022 WSBK takvimi:
|Tarih
|Yer
|8-10 Nisan
|Aragon
|22-24 Nisan
|Assen
|20-22 Mayıs
|Estoril
|10-12 Haziran
|Misano
|15-17 Temmuz
|Donington Park
|29-31 Temmuz
|Most
|9-11 Eylül
|Magny-Cours
|23-25 Eylül
|Barcelona
|7-9 Ekim
|Portimao
|21-23 Ekim
|Villicum
|11-13 Kasım
|Mandalika
|Açıklanmadı
|Phillip Island
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
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