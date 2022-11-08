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World Superbike / Mandalika Haberler

12 yarışlık 2023 Dünya Superbike takvimi açıklandı

Dünya Superbike Şampiyonası, 12 yarıştan oluşan 2023 takvimini açıkladı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
12 yarışlık 2023 Dünya Superbike takvimi açıklandı
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Seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu yıl sezon sonuna ertelenen Avustralya, 2023 takviminde bir kez daha sezonun açılış yarışı olacak.

Philip Island yarışı 24-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve sadece bir hafta sonra normalde sezon sonunda yapılan Endonez yarışı yapılacak

Seri bir aylık aranın ardından 21-23 Nisan'da yapılacak Assen yarışıyla devam ederken, 5-7 Mayıs'ta Barselona ve 2-4 Haziran'da Misano yarışı yapılacak.

Temmuz ayında iki yarış olacak: 30 Haziran/2 Temmuz'da Donington Park,  28-30 Temmuz'da Çek Cumhuriyeti yarışı yapılacak.

Ağustos ayında herhangi bir yarış yapılmayacak fakat Eylül ayında üç yarış olacak: 8-10 Eylül'de Magny Cours, 22-24 Eylül'de Aragon, 29 Eylül - 1 Ekim'de Portimao yarışı gerçekleşecek.

Arjantin yarışı için 13-15 Ekim tarihi belirlenirken, final yarışının nerede yapılacağı henüz doğrulanmadı.

Estoril, 2022 takviminde yer bulsa da, gelecek yılki takvimde yer almıyor. Ayrıca yenileme çalışmaları süren Losail de 2023 takviminde bulunmuyor.

2023 WSBK takvimi:

Tarih Pist
24-26 Şubat Australia Phillip Island, Avustralya
3-5 Mart Indonesia Mandalika, Endonezya
21-23 Nisan Netherlands Assen, Hollanda
5-7 Mayıs Spain Barcelona, İspanya
2-4 Haziran Italy Misano, İtalya
30 Haziran - 2 Temmuz United Kingdom Donington Park, Britanya
28-30 Temmuz Czech Republic Most, Çek Cumhuriyeti
8-10 Eylül France Magny-Cours, Fransa
22-24 Eylül Spain Aragon, İspanya
29th Eylül - 1 Ekim Portugal Portimao, Portekiz
13-15 Ekim Argentina San Juan, Arjantin
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