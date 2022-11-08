12 yarışlık 2023 Dünya Superbike takvimi açıklandı
Dünya Superbike Şampiyonası, 12 yarıştan oluşan 2023 takvimini açıkladı.
Seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu yıl sezon sonuna ertelenen Avustralya, 2023 takviminde bir kez daha sezonun açılış yarışı olacak.
Philip Island yarışı 24-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve sadece bir hafta sonra normalde sezon sonunda yapılan Endonez yarışı yapılacak
Seri bir aylık aranın ardından 21-23 Nisan'da yapılacak Assen yarışıyla devam ederken, 5-7 Mayıs'ta Barselona ve 2-4 Haziran'da Misano yarışı yapılacak.
Temmuz ayında iki yarış olacak: 30 Haziran/2 Temmuz'da Donington Park, 28-30 Temmuz'da Çek Cumhuriyeti yarışı yapılacak.
Ağustos ayında herhangi bir yarış yapılmayacak fakat Eylül ayında üç yarış olacak: 8-10 Eylül'de Magny Cours, 22-24 Eylül'de Aragon, 29 Eylül - 1 Ekim'de Portimao yarışı gerçekleşecek.
Arjantin yarışı için 13-15 Ekim tarihi belirlenirken, final yarışının nerede yapılacağı henüz doğrulanmadı.
Estoril, 2022 takviminde yer bulsa da, gelecek yılki takvimde yer almıyor. Ayrıca yenileme çalışmaları süren Losail de 2023 takviminde bulunmuyor.
2023 WSBK takvimi:
|Tarih
|Pist
|24-26 Şubat
|Phillip Island, Avustralya
|3-5 Mart
|Mandalika, Endonezya
|21-23 Nisan
|Assen, Hollanda
|5-7 Mayıs
|Barcelona, İspanya
|2-4 Haziran
|Misano, İtalya
|30 Haziran - 2 Temmuz
|Donington Park, Britanya
|28-30 Temmuz
|Most, Çek Cumhuriyeti
|8-10 Eylül
|Magny-Cours, Fransa
|22-24 Eylül
|Aragon, İspanya
|29th Eylül - 1 Ekim
|Portimao, Portekiz
|13-15 Ekim
|San Juan, Arjantin
|Açıklanacak
|Açıklanacak
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