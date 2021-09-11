Yunanistan Rallisi: Uçan Finli Rovanpera, fark açmayı sürdürüyor!

Cuma günkü etapları Ott Tanak ve Sebastien Ogier'in yaklaşık 4 sn önünde tamamlayan Fin sürücü, bu sabah gerçekleştirilen etapların ardından en yakın rakibi Tanak ile farkı 21.4 sn'ye çıkardı.

Tanak, sabahki son etapta bir yerde yüksek hızda kenara vurmasına rağmen sorun yaşamadan kurtulduğu için şanslıydı ancak genel olarak ustaca bir sürüşle liderliğini arttırdı.

Şampiyona lideri Ogier, güne liderin 3.9 sn gerisinde başlamıştı ancak gün ortasında 36.8 sn geriye düşmekten kurtulamadı.

Hyundai'den Dani Sordo 1 dk 15.8 sn geride dördüncülüğünü korurken onu yine M-Sport Ford sürücüleri Adrien Fourmaux ve Gus Greensmith takip ediyorlar.

Cuma günü sorunlarla boğuşan Elfyn Evans ve Thierry Neuville yükselişi sürdürdüler. Evans 9. sıraya çıkarken Neuville 12. sırada kendisine yer buldu.

WRC2 sınıfında TOKSPORT WRT pilotları ilk iki sırada devam ediyorlar ancak Andreas Mikkelsen, Marco Bulacia'yı geçince takım arkadaşları yer değiştirmiş oldular.