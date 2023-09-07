2023 Yunanistan Rallisi: Rovanpera ralliye lider başladı
Dünya Ralli Şampiyonası lideri Kalle Rovanpera, Perşembe gecesi Atina süper özel etabını kazanmasının ardından Akropolis Rallisi'nde erken avantajı ele geçirdi.
Toyota sürücüsü, Atina limanı çevresinde toplanan kalabalık önünde gerçekleştirilen 1.48 km'lik asfalt etapta tempoyu belirledi.
Etap, organizatörlerin Daniel Fırtınası'nın etkileri nedeniyle ev sahibi şehir Lamia'daki shakedown etabını iptal etmek zorunda kalmasının ardından WRC ekipleri için ilk rekabetçi etap oldu.
Sağanak yağmur ve fırtına Yunanistan genelinde sel baskınlarına neden oldu ancak organizatörler rallinin güvenli bir şekilde devam edebileceğinden emin.
Rovanpera, rallinin açılış etabında hızlanmak için çok az zaman harcadı ve en yakın rakibi Hyundai'den Esapekka Lappi'den 0.3 saniye daha hızlı bir zaman kaydetti.
Cuma günkü etaplarda ilk başlayacak olan Rovanpera, "Koşulların benim için normalde kuru zeminde olduğundan daha iyi olmasını ummak zorundayım."
"Finlandiya'daki hayal kırıklığından sonra iyi bir ralli yapmak istiyorum ve bunun için mücadele etmeliyiz." dedi.
Hyundai'den Thierry Neuville en hızlı üçüncü oldu ve takım arkadaşından onda bir daha yavaştı ancak şansı konusunda kendinden emin.
Neuville, "Arabada uzun zamandır kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim, bu yüzden sabırsızlanıyorum."
"Son iki etkinlikte harika bir hıza sahiptik, bu kesin ve daha fazlası da gelecek." dedi.
Thierry Neuville, Hyundai Dünya Ralli Takımı
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Dani Sordo, Rovanpera'nın 0.5 sn gerisinde yer aldı ve ilk dörtte üç Hyundai olmasını sağladı.
Ott Tanak, Haziran ayında Safari Rallisi'ni kazanmasından bu yana ilk WRC startını alan sekiz kez dünya şampiyonu Sebastian Ogier'den 0.6 sn daha hızlı olarak beşinci sırada yer aldı ve M-Sport-Ford sürücüleri içerisinde liderdi.
Ogier'in Toyota'daki takım arkadaşı Takamoto Katsuta da aynı süreyi kaydederek altıncı sırayı paylaştı.
M-Sport'tan Pierre-Louis Loubet yedinci olurken, Rovanpera'nın şampiyonluktaki en büyük rakibi Elfyn Evans ancak 12. en hızlı zamanı elde edebildi ve 2.8 sn geride kaldı.
Evans etabı WRC2 yarışçıları Andreas Mikkelsen, Nikolay Gryazin ve Marco Bulacia'nın arkasında tamamladı.
Evans Cuma günkü etaplar öncesinde "Neyin mümkün olduğunu görmek zorundayız - kimsenin önünde ne olduğunu bildiğini sanmıyorum, bu yüzden sadece gördüğümüz gibi başa çıkmak zorundayız" dedi.
Ralli Cuma günü 200 km kuzey batıya yönelecek ve ekipler 102 km'lik beş çakıl etapta mücadele edecek.
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