Yunanistan Rallisi: Neuville ve Ogier drama yaşadı, Rovanpera liderliğe yükseldi
Toyota'dan Kalle Rovanpera, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki rakipleri Sebastien Ogier ve Thierry Neuville'in Yunanistan'daki acımasız Cumartesi gününde dramatik süspansiyon arızaları yaşamasının ardından Akropolis Rallisi liderliğini ele geçirdi.
Şampiyona lideri Rovanpera güne 25.5 sn geride üçüncü olarak başladı, ancak servis parkına Hyundai sürücüsü Dani Sordo'ya karşı 2 dakika 04.4 sn avantajla lider olarak döndü.
Hyundai'den Neuville öğleden sonraki ilk etapta liderlikten çekilmek zorunda kalarak liderliği Ogier'e vermişti.
Ancak Toyota sürücüsü öğleden sonraki son etapta süspansiyon sorunu nedeniyle mücadeleye veda etti.
Geç saatlerde yaşanan dramın bir sonucu olarak, Toyota'dan Elfyn Evans, Cumartesi sabahı GR Yaris'indeki aşırı ısınma sorunları nedeniyle bir dakikadan fazla kaybettikten sonra günü üçüncü sırada tamamladı.
M-Sport'tan Ott Tanak dördüncü sırayı (+4 dk 49.7 sn fark ile) aldı. Tanak, Cuma günü su pompası sorunu nedeniyle lastik takma bölgesinden geç çıkmasının ardından 3 dk 40 sn ceza almıştı.
Hyundai'den Esapekka Lappi günün son etabında yaralı bir i20 N ile öğleden sonra bir çift lastik patlaması yaşayan Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın önünde beşinci sırada yer aldı.
WRC2'de Andreas Mikkelsen Cumartesi günkü etapları Gus Greensmith'in 0.4 sn önünde tamamladı.
Ralli Pazar günkü üç etabın ardından sona erecek.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|#
|Araç
|Ceza
|Toplam süre
|Ara
|1
|K. Rovanperä J. Halttunen Toyota Racing
|69
|Toyota GR Yaris Rally1
|2:29'40.5
|2
|O. Tanak M. Jarveoja M-Sport
|8
|Ford Puma Rally1
|+1'09.7
|1'09.7
|3
|D. Sordo C. Carrera Hyundai Motorsport
|6
|Hyundai i20 N Rally1
|+2'04.4
|54.7
|4
|E. Evans S. Martin Toyota Racing
|33
|Toyota GR Yaris Rally1
|+2'09.4
|5.0
|5
|E. Lappi J. Ferm Hyundai Motorsport
|4
|Hyundai i20 N Rally1
|+6'16.2
|4'06.8
|6
|T. Katsuta A. Johnston Toyota Racing
|18
|Toyota GR Yaris Rally1
|+7'02.2
|46.0
|7
|
D. Jr.R. Penate
|59
|Ford Fiesta Rally3
|+8'04.3
|1'02.1
|8
|A. Mikkelsen T. Eriksen Toksport WRT 3
|20
|Škoda Fabia RS Rally2
|+8'51.1
|46.8
|9
|G. Greensmith J. Andersson Toksport WRT 3
|24
|Škoda Fabia RS Rally2
|+8'51.5
|0.4
|10
|S. Ogier V. Landais Toyota Racing
|17
|Toyota GR Yaris Rally1
|+9'47.6
|56.1
|11
| Y. Rossel
A. Dunand PH Sport
|21
|Citroën C3 Rally2
|+9'56.3
|8.7
|12
|
G. Munster
L. Louka M-Sport
|32
|Ford Fiesta Rally2
|+10'32.7
|36.4
|13
|A. Fourmaux A. Coria M-Sport
|27
|Ford Fiesta Rally2
|+10'58.3
|25.6
|14
|K. Kajetanowicz M. Szczepaniak
|25
|Škoda Fabia RS Rally2
|+11'06.2
|7.9
|15
|
E. Kelly
C. Mohan Motorsport Ireland Rally Academy
|64
|Ford Fiesta Rally3
|+11'16.4
|10.2
|16
|
L. Joona
T. Shemeikka
|34
|Škoda Fabia RS Rally2
|+11'27.7
|11.3
|17
|
A. Cachón
A. López
|38
|Citroën C3 Rally2
|+14'07.7
|2'40.0
|18
|
R. Virves
C. Drew
|35
|Ford Fiesta Rally2
|+14'33.0
|25.3
|19
|M. Prokop M. Ernst
|29
|Ford Fiesta Rally2
|+14'38.8
|5.8
|20
|
T. Rensonnet
L. Dumont RACB National Team
|62
|Ford Fiesta Rally3
|+14'43.1
|4.3
|21
|
E. Castro
C. Salvat
|57
|Ford Fiesta Rally3
|+15'18.9
|35.8
|22
|
N. Bruun
C. Bustos
|66
|Ford Fiesta Rally3
|+16'20.4
|1'01.5
|23
|
L. Hoelbling
S. Righetti
|73
|Škoda Fabia Rally2 evo
|+18'28.7
|2'08.3
|24
|
E. Karanikolas
G. Kakavas
|53
|Ford Fiesta Rally3
|+20'00.0
|1'31.3
|25
|M. Marczyk S. Gospodarczyk
|30
|Škoda Fabia RS Rally2
|+20'04.2
|4.2
|26
|
R. Jr.
M. Barreiro
|63
|Ford Fiesta Rally3
|+20'18.6
|14.4
|27
|J. Serderidis F. Miclotte M-Sport
|9
|Ford Puma Rally1
|+20'21.7
|3.1
|28
|
E. Cărăgui
R. Patrick
|74
|Citroën C3 Rally2
|'10
|+20'39.7
|18.0
|29
| E. Halkias
N. Komnos
|54
|Renault Clio Rally3
|+22'39.4
|1'59.7
|30
|
S. Lefkaditis
E. Akratos
|75
|Peugeot 208 Rally4
|1'00
|+23'11.0
|31.6
|31
|
M. Fontana
A. Arnaboldi
|79
|Peugeot 208 Rally4
|'50
|+25'02.9
|1'51.9
|32
|
C. Karellis
E. Panagiotounis
|48
|Citroën C3 Rally2
|+26'14.0
|1'11.1
|33
|
C. Dolofan
T. Pavel
|72
|Citroën C3 Rally2
|+27'07.3
|53.3
|34
|
F. Pyck
P. Dehouck
|71
|Ford Fiesta R5
|+28'06.7
|59.4
|35
|T. Neuville M. Wydaeghe Hyundai Motorsport
|11
|Hyundai i20 N Rally1
|+29'36.3
|1'29.6
|36
|
M. Díaz-Aboitiz
D. Sanjuan
|50
|Škoda Fabia Rally2 evo
|+32'05.1
|2'28.8
|37
| S. Pajari
E. Mälkönen Toksport WRT 2
|22
|Škoda Fabia RS Rally2
|+32'47.7
|42.6
|38
|
S. Galerakis
K. Soukoulis
|55
|Ford Fiesta Rally3
|+34'10.9
|1'23.2
|39
|
G. Vassilakis
N. Intzoglou
|51
|Ford Fiesta R5
|+39'03.0
|4'52.1
|40
|
W. Creighton
L. Regan Motorsport Ireland Rally Academy
|60
|Ford Fiesta Rally3
|'50
|+39'55.0
|52.0
|41
|
T. Kalamaras
D. Labrakis
|80
|Peugeot 208 Rally4
|+40'44.6
|49.6
|42
|
J. "Parellis
A. Papandreou
|84
|Renault Clio Rally5
|+44'44.1
|3'59.5
|43
|
L. Pellier
K. Bronner
|61
|Ford Fiesta Rally3
|+46'54.2
|2'10.1
|44
|
P. Panteli
P. Laos
|68
|Citroën DS3 R5
|+49'52.9
|2'58.7
|45
|
P. Chatzimarkos
M. Tsaousoglou
|76
|Peugeot 208 Rally4
|+50'59.2
|1'06.3
|46
|
G. Delaportas
E. Panaritis
|56
|Ford Fiesta Rally3
|+53'32.6
|2'33.4
|47
|
G. CampagnoliN. Arena
|70
|Hyundai i20 N Rally2
|+53'52.9
|20.3
|48
|
S. Šekuljica
D. Petrović
|83
|Renault Clio Rally5
|+57'32.5
|3'39.6
|49
| N. Gryazin
K. Aleksandrov Toksport WRT 2
|26
|Škoda Fabia RS Rally2
|+1:32'17.6
|34'45.1
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir"
Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir" Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir"
Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız"
Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız" Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız"
Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"
Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim" Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"
Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem"
Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem" Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar