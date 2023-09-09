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Yunanistan Rallisi: Neuville ve Ogier drama yaşadı, Rovanpera liderliğe yükseldi

Toyota'dan Kalle Rovanpera, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki rakipleri Sebastien Ogier ve Thierry Neuville'in Yunanistan'daki acımasız Cumartesi gününde dramatik süspansiyon arızaları yaşamasının ardından Akropolis Rallisi liderliğini ele geçirdi.

Tom Howard
Ekleyen:
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Şampiyona lideri Rovanpera güne 25.5 sn geride üçüncü olarak başladı, ancak servis parkına Hyundai sürücüsü Dani Sordo'ya karşı 2 dakika 04.4 sn avantajla lider olarak döndü.

Hyundai'den Neuville öğleden sonraki ilk etapta liderlikten çekilmek zorunda kalarak liderliği Ogier'e vermişti.

Ancak Toyota sürücüsü öğleden sonraki son etapta süspansiyon sorunu nedeniyle mücadeleye veda etti.

Geç saatlerde yaşanan dramın bir sonucu olarak, Toyota'dan Elfyn Evans, Cumartesi sabahı GR Yaris'indeki aşırı ısınma sorunları nedeniyle bir dakikadan fazla kaybettikten sonra günü üçüncü sırada tamamladı.

M-Sport'tan Ott Tanak dördüncü sırayı (+4 dk 49.7 sn fark ile) aldı. Tanak, Cuma günü su pompası sorunu nedeniyle lastik takma bölgesinden geç çıkmasının ardından 3 dk 40 sn ceza almıştı.

Hyundai'den Esapekka Lappi günün son etabında yaralı bir i20 N ile öğleden sonra bir çift lastik patlaması yaşayan Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın önünde beşinci sırada yer aldı.

WRC2'de Andreas Mikkelsen Cumartesi günkü etapları Gus Greensmith'in 0.4 sn önünde tamamladı.

Ralli Pazar günkü üç etabın ardından sona erecek.

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Pilot / Co-pilot # Araç Ceza Toplam süre Ara
1 Finland K. Rovanperä Finland J. Halttunen Toyota Racing 69 Toyota GR Yaris Rally1   2:29'40.5  
2 Estonia O. Tanak Estonia M. Jarveoja M-Sport 8 Ford Puma Rally1   +1'09.7 1'09.7
3 Spain D. Sordo C. Carrera Hyundai Motorsport 6 Hyundai i20 N Rally1   +2'04.4 54.7
4 United Kingdom E. Evans United Kingdom S. Martin Toyota Racing 33 Toyota GR Yaris Rally1   +2'09.4 5.0
5 Finland E. Lappi Finland J. Ferm Hyundai Motorsport 4 Hyundai i20 N Rally1   +6'16.2 4'06.8
6 Japan T. Katsuta Ireland A. Johnston Toyota Racing 18 Toyota GR Yaris Rally1   +7'02.2 46.0
7
D. Jr.
Spain R. Penate 		59 Ford Fiesta Rally3   +8'04.3 1'02.1
8 Norway A. Mikkelsen Norway T. Eriksen Toksport WRT 3 20 Škoda Fabia RS Rally2   +8'51.1 46.8
9 United Kingdom G. Greensmith Sweden J. Andersson Toksport WRT 3 24 Škoda Fabia RS Rally2   +8'51.5 0.4
10 France S. Ogier France V. Landais Toyota Racing 17 Toyota GR Yaris Rally1   +9'47.6 56.1
11 France Y. Rossel
A. Dunand PH Sport
 21 Citroën C3 Rally2   +9'56.3 8.7
12
G. Munster
L. Louka M-Sport
 32 Ford Fiesta Rally2   +10'32.7 36.4
13 France A. Fourmaux France A. Coria M-Sport 27 Ford Fiesta Rally2   +10'58.3 25.6
14 Poland K. Kajetanowicz Poland M. Szczepaniak 25 Škoda Fabia RS Rally2   +11'06.2 7.9
15
E. Kelly
C. Mohan Motorsport Ireland Rally Academy
 64 Ford Fiesta Rally3   +11'16.4 10.2
16
L. Joona
T. Shemeikka
34 Škoda Fabia RS Rally2   +11'27.7 11.3
17
A. Cachón
A. López
38 Citroën C3 Rally2   +14'07.7 2'40.0
18
R. Virves
C. Drew
35 Ford Fiesta Rally2   +14'33.0 25.3
19 Czech Republic M. Prokop M. Ernst 29 Ford Fiesta Rally2   +14'38.8 5.8
20
T. Rensonnet
L. Dumont RACB National Team
 62 Ford Fiesta Rally3   +14'43.1 4.3
21
E. Castro
C. Salvat
57 Ford Fiesta Rally3   +15'18.9 35.8
22
N. Bruun
C. Bustos
66 Ford Fiesta Rally3   +16'20.4 1'01.5
23
L. Hoelbling
S. Righetti
73 Škoda Fabia Rally2 evo   +18'28.7 2'08.3
24
E. Karanikolas
G. Kakavas
53 Ford Fiesta Rally3   +20'00.0 1'31.3
25 Poland M. Marczyk Poland S. Gospodarczyk 30 Škoda Fabia RS Rally2   +20'04.2 4.2
26
R. Jr.
M. Barreiro
63 Ford Fiesta Rally3   +20'18.6 14.4
27 Greece J. Serderidis F. Miclotte M-Sport 9 Ford Puma Rally1   +20'21.7 3.1
28
E. Cărăgui
R. Patrick
74 Citroën C3 Rally2 '10 +20'39.7 18.0
29 E. Halkias
N. Komnos
54 Renault Clio Rally3   +22'39.4 1'59.7
30
S. Lefkaditis
E. Akratos
75 Peugeot 208 Rally4 1'00 +23'11.0 31.6
31
M. Fontana
A. Arnaboldi
79 Peugeot 208 Rally4 '50 +25'02.9 1'51.9
32
C. Karellis
E. Panagiotounis
48 Citroën C3 Rally2   +26'14.0 1'11.1
33
C. Dolofan
T. Pavel
72 Citroën C3 Rally2   +27'07.3 53.3
34
F. Pyck
P. Dehouck
71 Ford Fiesta R5   +28'06.7 59.4
35 Belgium T. Neuville Belgium M. Wydaeghe Hyundai Motorsport 11 Hyundai i20 N Rally1   +29'36.3 1'29.6
36
M. Díaz-Aboitiz
D. Sanjuan
50 Škoda Fabia Rally2 evo   +32'05.1 2'28.8
37 Finland S. Pajari
E. Mälkönen Toksport WRT 2
 22 Škoda Fabia RS Rally2   +32'47.7 42.6
38
S. Galerakis
K. Soukoulis
55 Ford Fiesta Rally3   +34'10.9 1'23.2
39
G. Vassilakis
N. Intzoglou
51 Ford Fiesta R5   +39'03.0 4'52.1
40
W. Creighton
L. Regan Motorsport Ireland Rally Academy
 60 Ford Fiesta Rally3 '50 +39'55.0 52.0
41
T. Kalamaras
D. Labrakis
80 Peugeot 208 Rally4   +40'44.6 49.6
42
J. "Parellis
A. Papandreou
84 Renault Clio Rally5   +44'44.1 3'59.5
43
L. Pellier
K. Bronner
61 Ford Fiesta Rally3   +46'54.2 2'10.1
44
P. Panteli
P. Laos
68 Citroën DS3 R5   +49'52.9 2'58.7
45
P. Chatzimarkos
M. Tsaousoglou
76 Peugeot 208 Rally4   +50'59.2 1'06.3
46
G. Delaportas
E. Panaritis
56 Ford Fiesta Rally3   +53'32.6 2'33.4
47
G. Campagnoli
N. Arena 		70 Hyundai i20 N Rally2   +53'52.9 20.3
48
S. Šekuljica
D. Petrović
83 Renault Clio Rally5   +57'32.5 3'39.6
49 N. Gryazin
K. Aleksandrov Toksport WRT 2
 26 Škoda Fabia RS Rally2   +1:32'17.6 34'45.1
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2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte

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