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2022 WRC takvimindeki boşluğu Ypres Rallisi doldurdu

Dünya Ralli Şampiyonası, Belçika merkezli Ypres Rallisi'nin 2022 takvimindeki boş yeri dolduracağını açıkladı.

2022 WRC takvimindeki boşluğu Ypres Rallisi doldurdu
Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Ünlü asfalt rallisi, geçen yıl ilk kez WRC takvimine dahil olmuştu fakat Kuzey İrlanda Rallisi'nin takvime dönüş yapma ihtimali nedeniyle 2022 takviminden çıkarıldı.

Bununla beraber Kuzey İrlanda Rallisi için gerekli finansman, istenilen vakitte bulunamadığı için 2022 takviminde yer almayacakları kesinleşti.

18-21 Ağustos tarihleri arasında boşluğu doldurmak için Ypres ile Çek Rallisi ile rekabet halindeydi. Sonunda bu mücadeleyi kazanan Belçika oldu ve yeni WRC takviminde yer alacağı duyuruldu.

WRC Promoter'ün genel müdürü Jona Siebel, "Belçika, geçen yıl zorlu özel etapları ve neredeyse nefeslenme vakti vermeyen hızlı tempolu formatı sayesinde WRC'ye oldukça farklı yön getirdi." derken, sonrasında taraftar katılımını ve rallini atmosferini de övdü.

Şampiyona organizatörleri aynı zamanda Çek organizatörlerinin profesyonelliğinden etkilendiler ve bu rallinin gelecekte WRC'ye ev sahipliği yapabileceğini belirttiler.

Geçen yılki Belçika Rallisi'nde Spa pistinin belli bölümleri de kullanmıştı. Ancak 2022'de nasıl bir rota olacağı henüz bilinmiyor.

Etkinliğin organizatörü Club Superstage başkanı Alain Penasse, "WRC'yi tekrar Ypres'e getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu, tüm kulübün, tüm gönüllülerin, partnerlerin ve yerel yetkililerin geçen yıl bu ilk ralliyi başarılı kılmak için harcadıkları çaba için büyük bir ödül." dedi.

İlk kez 1965 yılında düzenlenen Ypres Rallisi, COVID-19 sağlık krizinin neden olduğu iptalleri telafi etmek amacıyla 2020 yılında WRC takvimine katılmış, ardından ülkede uygulanan kısıtlamalar nedeniyle takvimden çıkarılmıştı. 

Belçika nihayet geçen yıl WRC'ye ev sahipliği yaptı ve galibiyeti, Hyundai ile yarışan yerel kahraman Thierry Neuville kazandı.

WRC'de sezon, önümüzdeki hafta İsveç'le devam edecek.

Organizatörler iki etabı iptal etmek zorunda kaldılar ve artık 19 yerine 17 etap koşulacak.

Atmosphere at the Ypres Rally

Atmosphere at the Ypres Rally

Photo by: Toyota Racing

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