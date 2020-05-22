Yeni Zelanda ve Japonya rallileri de iptal edilebilir!

2020 WRC sezonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle 13 ralliden sadece 3'ünü yapabildi ve Mart ayından bu yana herhangi bir ralli düzenlenemiyor.

Önümüzdeki aylarda WRC'nin yeniden başlatılması için çaba sarf ediliyor, ancak programdan birkaç ayağın çıkarılması bekleniyor ve bu da büyük ölçüde Avrupa merkezli bir şampiyona olacağı anlamına geliyor.

Portekiz Rallisi Nisan ayı sonunda resmen iptal edildi. Kenya'daki Safari Rallisi de geçen hafta 2021'e kadar ertelendi ve takvimdeki toplam ralli sayısı şu noktada 11'e kadar düştü.

Şimdi, Yeni Zelanda ve Japonya'daki iki rallinin daha yapılmasının düşük bir ihtimal olduğu ortaya çıktı. WRC her iki ralliyi de finansal ve lojistik problemler nedeniyle iptal edecek.

Yeni Zelanda, 3-6 Eylül tarihlerinde, 2012'den bu yana ilk kez WRC etkinliğine ev sahipliği yapacaktı ve yerel bir sürücüye sahip olmamasına rağmen serinin ülkeye dönüşüyle ilgili beklentiler çok yüksekti.

Ancak, ada ülkesinin uzak konumu göz önüne alındığında, ekiplerin pandemi sırasında Yeni Zelanda'ya seyahat etmek istemediği anlaşılıyor. Aynı durum Japonya için de geçerli.

WRC, Yeni Zelanda Rallisi ile ilgili fizibilite çalışmasını Mayıs sonuna kadar tamamlayacak. Kasım ayı sonunda 2020 sezonunu kapatması planlanan Japonya Rallisi ile ilgili net bir son tarih ise belirlenmedi.

Yeni Zelanda ve Japonya Rallisi dışında, Finlandiya ayağının da ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.