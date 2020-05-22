WRC
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
103 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
124 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
145 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
159 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
180 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Son dakika

Yeni Zelanda ve Japonya rallileri de iptal edilebilir!

paylaşım
yorumlar
Yeni Zelanda ve Japonya rallileri de iptal edilebilir!
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Giacomo Rauli
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 May 2020 12:58

Motorsport.com, Yeni Zelanda ve Japonya rallilerinin ekonomik ve lojistik engeller nedeniyle 2020 Dünya Ralli Şampiyonası takviminden çıkarılacağını öğrendi.

2020 WRC sezonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle 13 ralliden sadece 3'ünü yapabildi ve Mart ayından bu yana herhangi bir ralli düzenlenemiyor.

Önümüzdeki aylarda WRC'nin yeniden başlatılması için çaba sarf ediliyor, ancak programdan birkaç ayağın çıkarılması bekleniyor ve bu da büyük ölçüde Avrupa merkezli bir şampiyona olacağı anlamına geliyor.

Portekiz Rallisi Nisan ayı sonunda resmen iptal edildi. Kenya'daki Safari Rallisi de geçen hafta 2021'e kadar ertelendi ve takvimdeki toplam ralli sayısı şu noktada 11'e kadar düştü.

Şimdi, Yeni Zelanda ve Japonya'daki iki rallinin daha yapılmasının düşük bir ihtimal olduğu ortaya çıktı. WRC her iki ralliyi de finansal ve lojistik problemler nedeniyle iptal edecek.

Yeni Zelanda, 3-6 Eylül tarihlerinde, 2012'den bu yana ilk kez WRC etkinliğine ev sahipliği yapacaktı ve yerel bir sürücüye sahip olmamasına rağmen serinin ülkeye dönüşüyle ilgili beklentiler çok yüksekti.

Ancak, ada ülkesinin uzak konumu göz önüne alındığında, ekiplerin pandemi sırasında Yeni Zelanda'ya seyahat etmek istemediği anlaşılıyor. Aynı durum Japonya için de geçerli.

WRC, Yeni Zelanda Rallisi ile ilgili fizibilite çalışmasını Mayıs sonuna kadar tamamlayacak. Kasım ayı sonunda 2020 sezonunu kapatması planlanan Japonya Rallisi ile ilgili net bir son tarih ise belirlenmedi.

Yeni Zelanda ve Japonya Rallisi dışında, Finlandiya ayağının da ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.

Sonraki haber
Lappi, Ogier'in 2019 sonrasında emekli olmamasına şaşırmış

Önceki haber

Lappi, Ogier'in 2019 sonrasında emekli olmamasına şaşırmış
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Todt, Vettel'in neden Schumacher'in başarılarını tekrarlayamadığını anlattı

3s
2
Formula 1

Marko: "Hamilton-Vettel kadrosu 'sansasyonel' olur"

3
Formula 1

Domenicali: "Vettel neden dört kez dünya şampiyonu olduğunu göstermek zorunda kalacak"

4
Formula 1

Bir hata sonucu efsaneye dönüşen araç: Lotus 79

5
Formula 1

Silverstone yarışından vazgeçen F1, Macaristan'ı öne çekebilir!

2s

Son Videolar

WRC: Meksika Rallisi - Özet 01:40
WRC

WRC: Meksika Rallisi - Özet

WRC: Meksika Rallisi 19-24. etaplar özeti 01:55
WRC

WRC: Meksika Rallisi 19-24. etaplar özeti

WRC: Meksika Rallisi 14-18. etap özeti 01:40
WRC

WRC: Meksika Rallisi 14-18. etap özeti

WRC: Meksika Rallisi 10-13. etap özeti 01:53
WRC

WRC: Meksika Rallisi 10-13. etap özeti

WRC: Meksika Rallisi - Lappi'nin aracı yanıyor 01:46
WRC

WRC: Meksika Rallisi - Lappi'nin aracı yanıyor

Son Haberler

Yeni Zelanda ve Japonya rallileri de iptal edilebilir!
WRC

Yeni Zelanda ve Japonya rallileri de iptal edilebilir!

Lappi, Ogier'in 2019 sonrasında emekli olmamasına şaşırmış
WRC

Lappi, Ogier'in 2019 sonrasında emekli olmamasına şaşırmış

Motorsport Images, fotoğraf arşivinin kullanılmasına izin verecek
Genl

Motorsport Images, fotoğraf arşivinin kullanılmasına izin verecek

Resmi: 2020 Safari Rallisi iptal edildi
WRC

Resmi: 2020 Safari Rallisi iptal edildi

WRC, 2020 Türkiye Rallisi'ni planladığı şekilde yapmayı planlıyor
WRC

WRC, 2020 Türkiye Rallisi'ni planladığı şekilde yapmayı planlıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.