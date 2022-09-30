Yeni Zelanda Rallisi: Tanak lider, Breen ralliye veda etti

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Yeni Zelanda Rallisi'nde heyecan, cuma günü kaldığı yerden devam etti. Türkiye'ye göre farklı saat diliminde yer alan Yeni Zelanda'da, günün ilk etabının ardından Craig Breen liderdi, dördüncü etapta liderlik Ott Tanak'a geçti ve ardından bir süre Sebastien Ogier lider gitti.

Ancak Tanak, günün son etabının ardından liderliği eline geçirmeyi başardı. 2019 dünya şampiyonu şu anda ralliyi Elfyn Evans'ın 0.2 saniye önünde lider götürürken, Ogier 6.7 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Fransız sürücü, liderlik için çekişirken arka kanadını kaybetti ve bu da hem liderliği hem de ikinciliği kaptırmasında etkili oldu.

Şampiyona lideri Kalle Rovanpera, etaplara ilk başlamanın etkisini azaltan ıslak topraktan faydalanıp günü dördüncü bitirirken, 160 km'lik aksiyonun sonunda ilk dört sadece 7.2 saniye içerisinde dizildi.

M-Sport Ford sürücüleri arasında en iyisi 43.8 saniye geride kalan Gus Greensmith olurken, takım arkadaşı Craig Breen şanssızlık yaşadı. Galibiyet için çekişen İrlandalı sürücü beşinci etabın ardından ralliyi bırakmak zorunda kaldı.

Sabah attığı iki spin sonrası 40 saniye kadar vakit kaybeden Hyundai sürücüsü Thierry Neuville ise altıncı oldu.

Hyundai'nin üçüncü aracına dönen Oliver Solberg 1 dakika 28 saniye geride kalmasının ardından yedinci sırada yer alırken, Takamoto Katsuta sekizinci oldu.

WRC2 sınıfında liderlik Hyundai i20 N ile yarışan Haydon Paddon'da.

Etap galipleri:

1. etap: O. Tänak

2. etap: G. Greeensmith

3. etap: E. Evans

4. etap: O. Tänak

5. etap: S. Ogier

6. etap: K. Rovanperä

7. etap: O. Tänak

Yedinci etabın ardından klasman: