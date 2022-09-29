Yeni Zelanda Rallisi: Özel açılış etabının galibi Tanak

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2019 dünya şampiyonu, ralliye ev sahipliği yapacak başkent Auckland'da düzenlenen ve Yeni Zelanda Rallisi'nin 10 yıl aradan sonra WRC'ye dönüşünü kutlayan teknik asfalt etabında kuru yol koşullarından faydalandı ve ikinci sıradaki Breen'in 0.9 saniye önünde yer alarak etap galibiyetine uzanmayı başardı.

Etabın ardından konuşan Tanak, "Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Baş döndürücü bir etaptı ve yolun nereye gittiği hakkında hiçbir fikrim yoktu - aslında o kadar da eğlenceli değildi." dedi.

Hyundai'den Thierry Neuville 1.6 saniye farkla en hızlı üçüncü isim olurken, şampiyona lideri Kalle Rovanpera kendisinden nadiren gördüğümüz bir hatanın ardından 2.6 saniye geride kaldı.

Etap özeti

Seyirci dolu 1.78 km'lik Pukekawa Auckland Domain etabı, takımların Auckland limanında geleneksel Maori karşılaması ile karşılanmasının ardından start aldı.

İlk turlar, birebir aynı zamanı elde eden Hyundai sürücüsü Oliver Solberg ve Toyota sürücüsü Sebastien Ogier'den geldi -ancak bu esnada parkur nispeten ıslaktı.

Yolun kurumaya başlamasıyla birlikte ikili, Tanak'ın 4,5 saniye gerisinde sekizinci sıraya kadar gerilediler.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Günün bir diğer güçlü ismi ise Gus Greensmith idi, M-Sport sürücüsü, takım arkadaşı Breen'in liderliği ele geçirmesine kadar kısa bir süre zirvede kaldı.

Sonrasında Tanak iyi bir zaman yaparak Breen'i geçerken, Neuville ise Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta'nın önünde üçüncü sıraya yerleşti. Elfyn Evans 2.2 saniye geride beşinci sıradaydı.

Rovanpera ise özel etapların vazgeçilmezleri olan kavşakların birinde fazladan bir dönüş daha yaparak zaman kaybetti ve altıncılıkla yetinmek zorunda kaldı.

WRC2'de kendi evinde parkura çıkmaya hazırlanan eski Hyundai sürücüsü Hayden Paddon 1.2 farkla ikinci sırayı alırken, son Supercars şampiyonu Shane van Gisbergen ilk rallisinde göz doldurdu.

Paddon, "Bu kadar çok insanı burada görmek harikaydı. Bu sadece bir başlangıç ve yarın daha fazla insan görmeyi umuyoruz. Nemli koşullara üzüldüğümü söyleyebilirim, zemin fazlasıyla kaygandı." dedi.