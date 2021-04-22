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WRC / Haberler

M-Sport, yeni hibrit kuralların ertelenmesi halinde WRC'den ayrılabilir

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Dünya Ralli Şampiyonasının seneye gelmesi beklenen yeni hibrit kuralları, donanım sorunları sebebiyle ertelenirse, M-Sport Ford seriden ayrılacağını açıkladı.

M-Sport, yeni hibrit kuralların ertelenmesi halinde WRC'den ayrılabilir

Üst düzey Rally1 araçları 2022’den itibaren, Alman firma Compact Dynamics tarafından geliştirilen 1.6-litre turbo şarjlı hibrit temelli bir benzinli motora geçiş yapacak.

Bu yeni sistem, e-motor’a 100kW enerji gönderen bir batarya içeriyor ve aynı zamanda farklı yol seçeneklerinde uygulanabilecek ek güç kapasitesine sahip.

Geçtiğimiz hafta, M-Sport, Toyota ve Hyundai’den, ellerindeki tüm parçaları Compact Dynamics’e geri göndermeleri istendi.

Bu da, serinin geçtiğimiz Ekim FIA Dünya Motor Sporları Konsey’inde onaylanan yeni hibrit döneminin ertelenebileceği spekülasyonlarına yol açtı.

Ancak, M-Sport takım patronu Richard Millener, böyle bir olay yaşanırsa, M-Sport’un ve Ford'un seriden ayrılmaktan başka şansı olmayacağını açıkladı.

Millener,  ‘’Yeni kurallar, izleyicilerimiz için en iyisini sunacak. Bu kuralları bir sene ertelemeliyiz diyenlerin yorumlarını okudum ancak bunun imkanı yok.’’

‘’Çünkü eğer ertelenirse, biz seriden çekileceğiz. Aynı zamanda, en iyi sonuçları herkes iyi bir araç yaratmak için baskı altındayken alıyorsunuz, bu yüzden gelecek sene iyi bir şampiyona olabileceğini düşünüyorum.’’

‘’Ford yüzünden, gelecek yıl yarışmamızın tek yolu hibrit dönemin başlaması.’’

‘’Ford yanımızda olmadan, onlarla bilgilerini paylaşmadan, gerçekten zorlanırdık çünkü onlar batarya teknolojisi alanında gerçekten uzmanlar.’’

‘’Batarya teknolojisi alanındaki tecrübe bize gerçekten yardımcı oldu. Bu yüzden onlarla olan ortaklığımız çok önemli ve dürüst olmak gerekirse, bu ortaklık, bu yıl hiç olmadığı kadar kendini gösteriyor.’’ dedi.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Mikko Markkula, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Photo by: M-Sport

Şu anki WRC takımları arasında Rally1 test aracını çalıştıran ilk takım olan M-Sport, araçlarını ilk kez şu anda yeni araçlarını test ettikleri Greystoke Ormanı’nda çalıştırmıştı.

Toyota patronu Jari-Mari Latvala da, ilk test araçlarının Juho Hanninen tarafından sürüşe çıkarıldığını Autosport’a doğruladı.

M-Sport’un Rally1 aracının gelişimleri istikrarlı şekilde devam ediyordu ve mühendislerin çalışabileceği ilk veriler ortaya çıkmaya başlamıştı.

Millener ‘’Bence mantıklı davranmalıyız ve geriye doğru atılacak daha fazla adım olmasını beklemeliyiz."

‘’Hiç kimsenin hatası dolayısıyla değil ancak yeni araçlar test edilip, hayata geçirilirken, beklenmeyen senaryolarla karşılaşabiliriz.’’

‘’Gerçekçi olursak, Compact Dynamics’in ilk ralli girişimlerinde hatasız bir ünite çıkarması zor bir iş.’’

‘’Evet, bazı problemler oldu ancak bunun stresini yapmaya gerek yok çünkü hepimiz aynı gemideyiz, kimse bununla ilgili bir şey yapamaz. İçinde bulunduğumuz ve uğraşmamız gereken durum bu.’’

‘’Hâlâ yapılacak çok iş var. Araca ilk başta yaptığımız her geliştirme, aracın mekanik açıdan iyi ve sorunsuz olduğundan emin olmak içindi, bunu da Birleşik Krallık’taki son birkaç seferimizde başardık.’’

‘’Şimdiden bazı hibrit ünitelerimiz var ve bu ünitelerle biraz çalışıp, onları anlamaya başlayabildik. Hâlâ yapılacak çok şey var.’’

‘’Bu gecikmeler ve geri adımlar herkes için aynı ve aslında işleri ilginçleştirenlerden biri de bu.’’

‘’Evet, şu anda çok stresliyiz ancak amacımız, Ocak’ta hazır olmak.’’ dedi.

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Seri WRC
Takımlar M-Sport
Editör Jason Craig

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