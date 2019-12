Yakıt ve yağ ürünleri, WRC ve WEC'de nasıl etkisini gösteriyor?

Dayanıklılık yarışlarıyla rallilerde kullanılan yakıt arasındaki temel fark nedir? Aralarında ciddi fark bulunuyor mu?

Bizim için temel formül ralli yarışları çünkü orada herkeste aynı motor teknolojisi var. Onların hepsi 1.6 litrelik turbo motor kullanıyorlar. Bu temel, dayanıklılık yarışlarına hazırlık açısından iyi başlangıç yapmamızı sağlıyor. Orada farklı motorlar bulunuyor. Bu açıdan iki seriye formüller açısından tamamen farklı yaklaşımımız var.

Rallide yakıt tüketimiyle alakalı herhangi bir kısıtlama yok. Onlar nadiren maksimum depo ile etaplara çıkıyorlar. Bu açıdan pek sınırları görmüyoruz. Yakıt tüketimi orada ana etmenlerden birisi değil. Bu yüzden genel olarak performansa odaklanıyoruz.

Dayanıklılıkta ise herkes aynı yakıtı kullanıyor olsa da yakıt tüketimiyle avantaj kazanabilirsiniz. Yakıt tüketimi tamamen farklı sonuç yaratabiliyor. WEC bizim için geleceğe yönelik bir laboratuvar gibi. Gelecek için yakıt geliştiriyoruz. 15 - 20 yıl içerisinde herkesin kullanacağı bir formülü üretiyoruz. WEC sezonunda, Le Mans 24 Saat yarışında kullandığımız yakıt, 2030'larda yakıt istasyonlarında kullanacağımız yakıt olacak.

Araştırma ve geliştirme çalışmaları, hem hibrit, hem elektrik hem de hidrojen motorlu araçlarda da kullanılabilecek mi? Pist üstündeki yakıt gelişimi, gerçekten 10-15 sene sonra kendisini gösterecek mi?

Evet, tamamen etkisi olacak. Günümüzde elektrikleşmenin başlangıcında olsak da, 2030 ve 2040'larda hâlâ yakıt olacak. Her zaman yakıt olacak. Her zaman mevcut yakıtlar olmaya devam edecek. Tabii ki 2030'larda farklı enerji gereksinimi olacak ancak yine de her zaman aracının deposunu doldurmak zorunda kalan insanlar olacak. Erken gibi görünse de 2030'larda hidrojene geçenler olacak. Ancak daha ileri dönüşümler, biraz daha sonra olacak.

2019 ve 2020'de WEC yakıtında yaptığımız çalışmalar, 2030 ve 2035'lerde yarışacak takımlar için de faydalı olacak.

Total'in pist üstünde sunduğu mücadeleye geri dönelim. Buradaki yakıt tüketimi mücadelesi, AR&GE çalışmalarını nasıl etkiliyor? Yakıt üreterek nasıl yakıt tasarrufu yapabiliriz?

İlk seviye molekül seçimi. Her molekül, kimyasına ve ailesine bakmadan bir enerji içerir. Bir damla yakıt, PCI olarak adlandırılır. Bu, yakıt yandığında jule olarak açığa çıkan enerji miktarıdır. Bazıları yandığında açığa çıkan enerji miktarı 30 mJ/kg'dır. Bazılarında ise 40 mJ/kg olabiliyor. Bu açıdan ısı değeri açısından yüksek olan molekülleri seçmek gerekir.

Motorun çalışmasında ana konunun sıvı haldeki kimyasal enerjiyi yakarak termal enerjiye dönüştürmek olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan ne kadar fazla sıcak olursa, o kadar fazla pistonları iter. Bu esnada oluşan termal enerji, mekanik enerjiye dönüşür ve tekerleklere güç gider.

Bu açıdan LMP1'de yakıt depoları hemen hemen aynı büyüklükte olduğu için yakıt fark yaratan bir konudur. Yarışın şekline, pilotların sürüşüne göre yakıt tüketimleri farklılık gösterebiliyor.

WEC ve WRC'de yağ gelişiminde hangi alanlarda optimizasyon yapılıyor? Yapılan çalışmalar, motorun, vites kutusunun ve diğer parçaların çalışmasında kazanç sağlıyor mu?

WEC'de tüm padoğa yağ sağlamıyoruz ancak iki takımla anlaşmamız var. Ancak evet, yağ gelişimi ile aracın yakıt tüketimine katkı sağlayabiliyoruz. Bu, yol araçlarına da transfer ettiğimiz teknolojilerden birisi. Şu anda yakıt ekonomisine sahip tüm yağ ürünleri, hangi firmaya ait olursa olsun yakıt tüketimine katkı sağlayan ürünlerdir.

Peki ya dayanıklılık?

Evet, yağ alanında bu konu fark yaratabiliyor. Yakıt tüketimi kazancı ile performans kazancı birbiriyle bağlı konular. Bu, tamamen ne yapmak istediğinize bağlı. Sürtünmeyi azaltarak daha fazla performans kazanabilirsiniz. Bunu ya aynı yakıtı tutarak ya da yakıt miktarıyla birlikte ağırlığı azaltarak yapılabilir. Yani sürtünmeyi azaltarak yağ ürünleri ile elde edilecek kazanç performans ya da yakıt tüketimi tarafında sonuç veriyor.

24 saatlik yarışta, motorun verimliliği yarışın başında ve sonunda aynı oluyor mu?

Yarışın sonunda genelde aynı seviyede olmuyor. Le Mans'da çok uzun mesafe kat eden motorlar, yarışın sonuna doğru iyice yoruluyor. Ancak bazı hareketli parçalar değiştirilerek, motor hâlâ kullanılabilir seviyede oluyor.

Peki ya rallide? Sürekli zorluyorlar ve etaplarda araçların çok sert hareketleri oluyor. Bu durum motoru nasıl etkiliyor?

Rallide motor üstünde çok az servis yükü oluyor. Ancak Finlandiya ve İsveç Rallileri'nde araçlar 30 - 35 metre yükselebiliyor. Bu durum görsel açıdan güzel olsa da motorlar için gerçekten ideal değil.

Her rallide, her sıcaklık şartlarında ve rakımda aynı yağ mı kullanılıyor?

Her ralli için farklı yakıt kullanılmıyor. Yeni bir yağ formülünü doğrulama süreci çok uzun ve pek mantıklı değil. Ancak yine de rallilere göre kullanılan miktarda değişiklik olabiliyor. Sıcak rallilerde, soğuk rallilere göre daha yüksek miktarda yağ akışı oluyor. Sızdırma ihtimali olsa da, alt depoya hava yerine her zaman yağ pompalaması için daha fazla miktarda yağ koyuyoruz. Yüksek sıcaklıkta, normalde kullandığımız miktar yetersiz kalabilir.